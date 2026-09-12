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Football : Mario Lemina forfait face au Maroc et le Niger ! 

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 12 septembre 2026 à 17h42min
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Mario Lemina © D.R.
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Coup dur pour Sébastien Migné à trois semaines du coup d’envoi des éliminatoires de la CAN 2027. Mario Lemina, métronome incontesté de l’entrejeu gabonais, a été contraint de céder sa place dès la 45e minute vendredi dernier, lors de la défaite d’Istanbul BB face à Galatasaray (2-3) en Süper Lig. Il souffrirait d’une lésion des adducteurs droits, avec saignement et étirement. 

Le verdict médical est connu, ce sera 3 semaines d’indisponibilité. Soit une absence qui couvre très exactement la double confrontation face au Maroc et au Niger, les 25 et 29 septembre à Rabat et Franceville. Récupérateur, relanceur, capitaine dans l’âme, l’ancien milieu de l’OM et de la Juventus incarnait l’équilibre du dispositif gabonais, la charnière entre la défense et le secteur offensif. 

Mario Lemina déjà hors course pour le début des éliminatoires !

Sans lui, Migné devra recomposer un milieu de terrain privé de son cerveau, face à une équipe marocaine intraitable, tenante du titre et tête de série du groupe A. Mais le forfait de Lemina n’est pas un coup isolé. Il intervient alors que Pierre-Emerick Aubameyang a lui-même annoncé sa mise en retrait de la sélection nationale, le 1er septembre 2026, évoquant des rancœurs liées à son éviction après la CAN 2025. 

middle ban bien plus que du sport

Le capitaine, auteur pourtant d’un début de saison réussi avec le Deportivo La Corogne, tourne ainsi le dos aux Panthères au pire moment. Privé de son capitaine Pierre-Emerick Aubameyang et désormais de son patron du milieu, le sélectionneur Sébastien Migné devra puiser dans ses ressources pour ne pas manquer l’entame de cette campagne qualificative. Laquelle est jugée pourtant abordable sur le papier face au Niger et au Lesotho.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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