IFG : le public gabonais séduit par le duo Ablaye Cissoko et Cirille Brotto

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La salle de spectacle Pierre Claver Akendengue a reçu le duo Ablaye Cissoko, Griot international, maître de Kora et Cyrille Brotto, accordéon diatonique, pour une expérience musicale hors du commun. Le spectacle Djiyo s’est tenu le vendredi 11 septembre 2026, accueillant pour la première fois au Gabon les deux artistes. Un rendez-vous auquel le public, dont plusieurs personnalités diplomatiques et acteurs culturels ont répondu présent.

La musique, qui combine les sons de l’accordéon de Cyrille Brotto s’est parfaitement accordée à la Kora du griot international Ablaye Cissoko durant 1h30 d’horloge. Offrant au public un voyage à travers le monde, sur des sonorités différentes du quotidien. La pièce principale, «Djiyo », qui veut Pluie en français, a résonné comme un rappel de la solidarité et de l’effort. « Dans nos communautés,les jeunes sont souvent appelés à fournir plus d’efforts afin de porter la famille. Bien souvent au détriment de leurs propres rêves. Et il y a aussi ces moments où l’on traverse des périodes rudes et on voit des gens venir nous aider, c’est important de ne pas oublier la solidarité », a souligné Ablaye Cissoko, Griot international.

1h30 de découverte musicale et d’apprentissage

Autre moment phare de cette soirée musicale, la pièce «Nivulita ». Sur environ cinq minutes, elle a été une invitation , un rappel, à l’importance de l’humilité et de la considération pour autrui. « Il y a des gens qui s’autosuffisent à eux-mêmes, qui vont dire qu’ils n’ont besoin de personne. Pourtant, ils sont le fruit d’un amour. Il y a des gens qui se sont aimés, qui ont décidé de faire un enfant. Il faut arrêter de penser ainsi », a ajouté le maître de Kora. La mélodie de Nivulita a parachevé le message du Griot international emportant le public qui a accompagné les artistes par des applaudissements rythmés.

Au sortir de ce rendez-vous, le public a exprimé son satisfecit devant cette prestation unique à Libreville. « C’était une première belle expérience, on a découvert,on a appris et c’est inspirant. » a confié Andrea. Standing ovation, rencontres et échanges avec le public, on peut dire que le duo d’artistes a reçu l’amour des mélomanes gabonais. C’est dans une ambiance chaleureuse que Cyrille Brotto et Ablaye Cissoko ont clos leur première représentation sur le sol gabonais.