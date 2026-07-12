Derniers articlesSOCIETE

Oyem : la mairie en guerre contre le transport urbain clandestin 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 12 juillet 2026 à 11h31min
1 517 Temps de lecture 1 minute
Ecouter l'article

La mairie d’Oyem a officiellement lancé, le 7 juillet 2026, une vaste opération d’immatriculation des taxis pour l’exercice 2026, couplée à une campagne de lutte contre le transport urbain clandestin. Cette initiative vise à rétablir l’ordre dans le secteur du transport public et à réserver le périmètre urbain aux seuls véhicules légalement autorisés à exercer comme taxis. 

À travers cette opération, les autorités municipales invitent l’ensemble des propriétaires de taxis à se mettre en règle auprès des services compétents. Près de 200 véhicules sont concernés par cette campagne d’immatriculation. Les conducteurs sont appelés à retirer leurs numéros de portière et leurs vignettes afin de poursuivre légalement leurs activités. Dans le même temps, la mairie entend mettre fin à la présence des transporteurs clandestins, communément appelés « clandomen », qui assurent depuis plusieurs mois des dessertes en zone urbaine sans autorisation. 

Les contrevenants s’exposent à des sanctions pouvant aller jusqu’à la saisie de leurs véhicules. Les autorités précisent toutefois que ces transporteurs pourront exercer dans les quartiers périphériques et les zones enclavées, à condition de se déclarer auprès des services municipaux.

Les taximen saluent la décision

Sur le terrain, plusieurs chauffeurs de taxi ont exprimé leur satisfaction face à cette initiative. Ils dénoncent depuis longtemps une concurrence qu’ils jugent déloyale de la part des clandomen, lesquels exercent sans s’acquitter des mêmes obligations administratives et fiscales. Selon eux, cette situation pénalise les professionnels régulièrement enregistrés qui paient la patente, les numéros de portière et les autres taxes municipales. Ils souhaitent désormais que la mairie poursuive les contrôles afin que le transport urbain soit exclusivement assuré par les taxis autorisés, tandis que les transporteurs clandestins soient réorientés vers les axes et localités où leurs services sont davantage nécessaires.

Si certains conducteurs de véhicules clandestins reconnaissent le bien-fondé de cette opération et se disent prêts à se conformer aux nouvelles exigences, d’autres demandent un court délai pour régulariser leur situation. Tous s’accordent néanmoins sur la nécessité d’encadrer davantage le secteur afin de garantir une meilleure organisation du transport urbain. Pour la mairie d’Oyem, cette campagne marque ainsi une nouvelle étape dans l’assainissement de la circulation, le renforcement des recettes municipales et la sécurisation des déplacements des usagers.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 12 juillet 2026 à 11h31min
1 517 Temps de lecture 1 minute
Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

Articles similaires

LFR 2026 : les banques obtiennent un nouveau régime de déduction des provisions

12 juillet 2026 à 11h47min

Véhicules de fonction : faut-il rembourser à l’Etat les indemnités de transport indûment perçues ?

11 juillet 2026 à 21h18min

Mouila : l’impuissance des autorités face au règne du tapage nocturne

11 juillet 2026 à 19h36min

BEPC 2026 : 66,27 % de taux de réussite au niveau national

11 juillet 2026 à 19h06min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Véhicules de fonction : faut-il rembourser à l’Etat les indemnités de transport indûment perçues ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Véhicules de fonction : faut-il rembourser les indemnités indues ?
[#Reportage] Owendo : des centaines de familles à la belle étoile depuis plus d’un an 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Owendo : des familles toujours à la belle étoile après un an
[#Reportage] Parc national d’Akanda : plongée au cœur du patrimoine touristique gabonais 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Parc national d’Akanda : plongée au cœur du patrimoine touristique gabonais
[#Journal] Le 19H30 du 11 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 19H30 du 11 Juillet 2026
[#Déclaration] Gabon : proclamation des résultats du BEPC 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Déclaration] Gabon : proclamation des résultats du BEPC 2026
[#Reportage] ONU : au Sommet des chefs de police, Nguema Mba plaide pour un partage de renseignements 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage]ONU : au Sommet des chefs de police, Nguema Mba plaide pour un partage de renseignements
S'abonner
Bouton retour en haut de la page