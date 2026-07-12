Oyem : la mairie en guerre contre le transport urbain clandestin 

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La mairie d’Oyem a officiellement lancé, le 7 juillet 2026, une vaste opération d’immatriculation des taxis pour l’exercice 2026, couplée à une campagne de lutte contre le transport urbain clandestin. Cette initiative vise à rétablir l’ordre dans le secteur du transport public et à réserver le périmètre urbain aux seuls véhicules légalement autorisés à exercer comme taxis.

À travers cette opération, les autorités municipales invitent l’ensemble des propriétaires de taxis à se mettre en règle auprès des services compétents. Près de 200 véhicules sont concernés par cette campagne d’immatriculation. Les conducteurs sont appelés à retirer leurs numéros de portière et leurs vignettes afin de poursuivre légalement leurs activités. Dans le même temps, la mairie entend mettre fin à la présence des transporteurs clandestins, communément appelés « clandomen », qui assurent depuis plusieurs mois des dessertes en zone urbaine sans autorisation.

Les contrevenants s’exposent à des sanctions pouvant aller jusqu’à la saisie de leurs véhicules. Les autorités précisent toutefois que ces transporteurs pourront exercer dans les quartiers périphériques et les zones enclavées, à condition de se déclarer auprès des services municipaux.

Les taximen saluent la décision

Sur le terrain, plusieurs chauffeurs de taxi ont exprimé leur satisfaction face à cette initiative. Ils dénoncent depuis longtemps une concurrence qu’ils jugent déloyale de la part des clandomen, lesquels exercent sans s’acquitter des mêmes obligations administratives et fiscales. Selon eux, cette situation pénalise les professionnels régulièrement enregistrés qui paient la patente, les numéros de portière et les autres taxes municipales. Ils souhaitent désormais que la mairie poursuive les contrôles afin que le transport urbain soit exclusivement assuré par les taxis autorisés, tandis que les transporteurs clandestins soient réorientés vers les axes et localités où leurs services sont davantage nécessaires.

Si certains conducteurs de véhicules clandestins reconnaissent le bien-fondé de cette opération et se disent prêts à se conformer aux nouvelles exigences, d’autres demandent un court délai pour régulariser leur situation. Tous s’accordent néanmoins sur la nécessité d’encadrer davantage le secteur afin de garantir une meilleure organisation du transport urbain. Pour la mairie d’Oyem, cette campagne marque ainsi une nouvelle étape dans l’assainissement de la circulation, le renforcement des recettes municipales et la sécurisation des déplacements des usagers.