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 Oyem : Dans un accès de colère, elle met le feu au domicile de ses beaux-parents

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 10 septembre 2026 à 13h35min
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Vue du Tribunal d'Oyem © D.R.
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Une jeune femme nommée Angone Esther au pris la fuite après avoir mis le  feu aux domiciles de ses beaux-parents où elle résidait en tant que concubine de leur fils le 03 Septembre 2026. Le drame se serait déroulé au quartier Nkomayat dans le arrondissement d’Oyem aux environs de 2 heures du matin, après une dispute entre la jeune femme et son concubin selon Infos Oyem. 

Après être rentrée dans une colère noire, Egone Esther aurait pris l’initiative de mettre le feu chez ses beaux-parents. Les circonstances exactes de la dispute restent toutefois indéterminées. Une photographie présentée comme preuve aurait montré Angone Esther en plein acte, suivi d’une plainte qui aurait été déposée en son nom après ce crime accompagné d’un avis de recherche. Selon les informations transmises à nos confrères par un témoin, elle aurait trouvé refuge chez un homme avec lequel elle entretiendrait une relation amoureuse. Avec pour ambition un possible projet de départ vers le Cameroun ou la Guinée Equatoriale. 

Angone Esther porterait en elle un innocent

Suite aux informations qui ont été rapportées à nos confrères par une source non-officielle, Esther serait actuellement enceinte de six. Une information qui vient encore ajouter une dimension particulière à cette affaire. En effet, la jeune femme aurait par ailleurs des enfants qu’elle aurait abondonné à son ancien  lieu de résidence après sa fuite auraient été confiés par sa belle-famille aux parents d’Esther. Les autorités en charge de l’affaire s’intéroge sur les raisons qui aurait poussé cette femme a commetre tel crime. Un acte qui pourrait laisser ces enfants sans figure maternelle. 

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La photographie faite d’Esther Angone, pourrait apporter un nouvel éclairage sur les circonstances exactes de l’incendie, les autorités sont désormais attendues pour déterminer l’authenticité du cliché, établir les responsabilités et localiser la jeune dame. 

                    

Chansia Mavioga, Journaliste stagiaire

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