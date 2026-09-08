Bitam : un ressortissant camerounais retrouvé mort dans une école

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Le corps sans vie d’Ella Jean Paulin, un ressortissant camerounais, a été retrouvé le vendredi 7 août 2026 dans l’enceinte de l’école catholique Sacré-Cœur de Mimbang, à Bitam. Selon les informations rapportées par le média en ligne Direct 9, les circonstances de son décès restent à établir.

La ville de Bitam, dans la province du Woleu-Ntem, a été le théâtre d’une découverte pour le moins inhabituelle. Âgé d’une cinquantaine d’années, le corps du défunt aurait été retrouvé dans la journée au sein même de l’établissement. Inquiets et stupéfaits, les personnes présentes sur les lieux auraient immédiatement alerté les autorités locales.

Un décès qui interpelle sur la prise en charge des personnes vulnérables

Un jour avant l’annonce de son décès, une vidéo publiée par Direct 9 montrait déjà le défunt dans un état critique. Visiblement très affaibli, il apparaissait dans une situation de grande vulnérabilité. La publication visait ainsi à alerter ses proches et à solliciter l’aide de toute personne susceptible de lui porter secours. Malheureusement, son état de santé était déjà très dégradé et il aurait rendu l’âme quelques heures plus tard, selon les informations rapportées.

À la suite de cette découverte, les populations auraient rapidement alerté les autorités locales. À ce stade, plusieurs zones d’ombre entourent encore cette affaire. Les raisons de sa présence dans l’enceinte du Sacré-Cœur de Mimbang, son parcours avant son arrivée à Bitam ainsi que les circonstances de sa mort restent inconnus. Une enquête des autorités compétentes est attendue afin de déterminer les causes de son décès.

Cette affaire rappelle la fragilité des personnes en situation de vulnérabilité. Le cas d’Ella Jean Paulin soulève ainsi la question de l’accompagnement des personnes en difficulté et de la nécessité d’une réaction rapide face à de telles situations. Reste désormais à savoir si ce décès survenu dans l’enceinte de l’établissement aura un impact sur les élèves et le personnel, alors que la rentrée scolaire 2026-2027 est effective depuis le lundi 7 septembre.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire