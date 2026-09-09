Franceville : deux ressortissants indiens face à la justice pour harcèlement sexuel présumé

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Deux ressortissants indiens employés par Gabon Mining comparaissent depuis ce mardi 8 septembre devant le Tribunal de première instance de Franceville, dans une affaire présumée de harcèlement sexuel. Une employée gabonaise de la société minière les accuse de lui avoir adressé à plusieurs reprises des sollicitations à caractère sexuel, rapporte Gabon Review dans une publication du mardi 8 septembre 2026.

En effet, selon une source proche du dossier citée par nos confrères de Gabon Review, les faits dénoncés se seraient déroulés dans le cadre professionnel. La plaignante aurait refusé les avances des deux hommes. Elle affirme que son refus aurait été suivi de l’interruption de son contrat de travail. Elle aurait alors saisi l’antenne provinciale de la police judiciaire (PJ) du Haut-Ogooué.

La justice appelée à établir les responsabilités

Au cours de son audition, la jeune femme aurait également fait état d’autres situations similaires au sein de l’entreprise. « Je ne suis pas la seule victime de harcèlement sexuel dans l’entreprise, il y a d’autres femmes qui ont peur de dénoncer cette pratique, au risque de perdre leur emploi », aurait-elle déclaré aux enquêteurs. Ces propos traduisent, selon elle, la difficulté pour certaines employées de signaler de tels faits.

Saisie de l’affaire, la Police judiciaire aurait procédé aux premières investigations et recueilli plusieurs éléments susceptibles d’éclairer le dossier. Ces éléments ont été transmis à la justice, qui doit désormais examiner les accusations portées contre les deux employés. L’audience ouverte ce mardi constitue une nouvelle étape dans cette procédure.

Cette affaire relance le débat sur les difficultés rencontrées par certaines personnes dans leur milieu professionnel. Toutefois, les débats en cours permettront à la juridiction compétente d’examiner les différents éléments du dossier et de déterminer les éventuelles responsabilités. En attendant la décision de justice, les deux ressortissants indiens restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés. Nous y reviendrons !

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire