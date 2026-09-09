RDC : un incendie lors d’un mariage fait au moins 12 morts

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Un incendie survenu dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 septembre 2026, dans une salle des fêtes à Kinshasa, a fait au moins 12 morts et de nombreux blessés. Le drame s’est produit lors d’une cérémonie de mariage organisée au premier étage d’un bâtiment commercial situé sur le boulevard Triomphal, rapporte RFI.

Le mariage a viré au drame dans la nuit de vendredi à samedi. Alors que les invités étaient réunis dans la salle Panacée, un feu s’est déclaré devant l’espace réservé aux mariés. Les flammes se sont rapidement propagées, provoquant un mouvement de panique parmi les participants.

Le bilan revu à la baisse par le gouvernement

Selon un communiqué du gouvernement congolais publié samedi 5 septembre, le bilan provisoire est de 12 morts et de nombreux blessés. Ce bilan est inférieur à la première estimation de 22 morts annoncée par Norbert Mushiga, bourgmestre de Lingwala, avant d’être revue à la baisse par les autorités.

Au moment du sinistre, le marié venait de faire son entrée tandis que la mariée était encore attendue. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre les premières flammes dans la salle. Face au danger, les invités ont tenté de quitter rapidement les lieux.

Une évacuation compliquée par le manque d’issues

L’évacuation aurait toutefois été difficile. Selon le bourgmestre de Lingwala, la salle ne disposait que d’une seule porte de sortie. Celle-ci ne permettait pas l’évacuation rapide d’un grand nombre de personnes. Certaines victimes auraient également tenté de sortir par les fenêtres.

Les secours sont intervenus dans la nuit pour maîtriser le feu et porter assistance aux victimes. Au lendemain du sinistre, la salle Panacée présentait d’importants dégâts. Les vitres avaient volé en éclats et plusieurs ouvertures étaient endommagées. Des débris jonchaient également les abords du bâtiment.

La sécurité des salles pointée du doigt

La police a sécurisé les lieux pour permettre les premières constatations. Des agents de la police technique et scientifique ont été dépêchés sur place afin de déterminer les circonstances du drame. Plusieurs blessés sont toujours pris en charge dans différents établissements hospitaliers de Kinshasa.

Si aucune déclaration officielle n’a encore été faite sur les conditions de sécurité de la salle, le bourgmestre de Lingwala estime, pour sa part, que les normes en vigueur n’étaient pas respectées. Il annonce, par ailleurs, des mesures contre les établissements qui ne se conforment pas aux exigences de sécurité.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire