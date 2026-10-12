Oyem : après 12 ans de fermeture, l’École nationale de développement rural rouvre avec 300 apprenants

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Fermée depuis douze ans, l’École nationale de développement rural (ENDR) d’Oyem a officiellement rouvert ses portes le vendredi 9 octobre 2026. Présidée par le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural, Pacôme Kossy, la cérémonie marque la relance d’un établissement stratégique pour la formation agricole. Avec 300 apprenants inscrits pour l’année académique 2026-2027, les autorités entendent renforcer les compétences nationales et accompagner l’ambition de souveraineté alimentaire du Gabon.

Après plus d’une décennie d’interruption, l’ENDR d’Oyem retrouve sa vocation première : former les professionnels appelés à développer les activités agricoles, pastorales et rurales du pays. Réhabilité et équipé grâce à un investissement de l’État gabonais, avec l’appui de la Banque africaine de développement (BAD), l’établissement constitue désormais un levier potentiel pour répondre au déficit de compétences techniques dans un secteur où les ambitions de production nationale se heurtent encore à de nombreuses contraintes.

Une formation tournée vers la pratique et l’insertion professionnelle

Pour cette reprise, 300 apprenants issus des différentes provinces du Gabon intègrent l’établissement. Le dispositif pédagogique annoncé repose sur une répartition de 75 % de pratique et 25 % de théorie, avec notamment des fermes-écoles, des serres, des ateliers et des espaces de production destinés à familiariser les étudiants avec les réalités du terrain.

Un bâtiment de l’École nationale du Développement rural © D.R.

L’objectif est de former des techniciens capables de produire, d’élever, de transformer et de gérer des exploitations agricoles. « Pour produire ce que nous mangeons, nous devons d’abord former ceux qui vont le produire », a déclaré Pacôme Kossy, soulignant le rôle de la formation dans la réduction de la dépendance alimentaire du pays.

Un investissement dans les compétences agricoles nationales

La réhabilitation de l’ENDR intervient dans un contexte où le développement de l’agriculture locale demeure une priorité des pouvoirs publics. La remise en service de cet établissement doit permettre de renforcer les ressources humaines disponibles, tout en favorisant les partenariats avec les producteurs, les entreprises agricoles et les organismes de recherche.

Au-delà des infrastructures, la réussite du projet dépendra de la qualité de l’encadrement pédagogique, de l’accès aux équipements et des perspectives offertes aux diplômés. Les apprenants ont notamment évoqué les difficultés liées au financement des projets agricoles, à l’approvisionnement en intrants et à l’accès aux débouchés commerciaux.

Transformer la formation en emplois et en production

Pour les autorités, cette réouverture doit également contribuer au développement économique d’Oyem et de la province du Woleu-Ntem. « Vous êtes la première génération de la deuxième vie de l’ENDR », a lancé le ministre aux nouveaux apprenants, les invitant à prendre une part active à la transformation du secteur agricole.

Reste désormais à garantir la continuité des formations et à construire des passerelles concrètes vers l’emploi et l’entrepreneuriat rural. Car après douze années de fermeture, le véritable succès de l’ENDR ne se mesurera pas seulement au nombre de jeunes formés, mais à leur capacité à contribuer durablement à la production alimentaire nationale.