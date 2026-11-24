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L’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA) a clôturé, ce mardi 24 novembre 2026 au Palais des congrès de Libreville, sa 58e Assemblée générale, ouverte la veille. À l’issue de deux jours de travaux, délégués, experts et gouvernants ont adopté 12 résolutions pour relancer le transport aérien du continent à l’horizon 2030.

Pendant deux jours, panels, communications et tables rondes ont passé au crible les freins à l’essor du secteur. Au nombre de ceux-ci, des fonds des compagnies bloqués sur les marchés locaux, que le PAPSS et l’African Currency Marketplace entendent libérer, et la technologie, que les transporteurs doivent désormais percevoir comme un levier de rentabilité plutôt que comme un centre de coûts.

Financement et stratégie commune pour le bien du secteur aérien

Pour le secrétaire général de l’AFRAA, Abdérahmane Berthé, le temps des diagnostics est révolu. « Nous voulons passer à des actions concrètes », a-t-il expliqué. Ce dernier est convaincu que le potentiel existe. Et ce, du fait que la demande de transport aérien est forte et la croissance du trafic élevée. Mais cette attractivité appelle toutefois des investissements en infrastructures et en avions.

Une vue des panélistes et Nyll Moret-Mba , DG de FlyGabon © D.R.

Sur le pan financement, le dirigeant de l’AFRAA a d’ailleurs annoncé un forum qui va réunir les compagnies membres et investisseurs en avril 2027 au Caire en Egypte, avec Afreximbank. Sur l’environnement, l’AFRAA plaide pour une politique africaine de production de carburant d’aviation durable. Le Jet A1, importé à prix fort, pèse entre 30 et 40 % des coûts d’exploitation. Aussi, l’espace aérien à route libre, déjà opérationnel, est en phase d’essai en Afrique de l’Est et australe.

l’AFRAA focus sur l’avenir radieux en perspective

Le mécanisme susmentionné est opportun pour le secteur car il réduit les temps de vol et les émissions de carbone. Autre initiative, l’achat groupé de carburant, en place depuis plusieurs années, qui intégrera aussi le carburant durable. Côté gouvernance, Ethiopian Airlines présidera l’AFRAA en 2027 et accueillera la 59e Assemblée. Égyptair prend la tête du comité exécutif, avec TAAG Angola et RwandAir aux vice-présidences. Air Sénégal et South African Airways rejoignent l’instance.

Dirigeants et experts à la 58′ AG d’AFRAA © D.R.

Interrogé sur le Marché unique du transport aérien africain (MUTAA), lancé en 2018, le Secrétaire général de l’Association des compagnies aériennes africaines a rassuré que sur les 38 États signataires, des efforts sont consentis pour leur permettre de l’appliquer convenablement. À ce propo, l’AFRAA va donc poursuivre son plaidoyer auprès des gouvernements africains. Temps forts de cette cérémonie de clôture, la remise de distinctions à l’ensemble des sponsors et à l’équipe organisationnelle pour cette réussite. Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour Addis-Abeba.