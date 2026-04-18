Gabon : lancement du programme «ÉQUILIBRES 2026-2029» 

Ecouter l'article

Ce vendredi 17 avril 2026, Libreville, la capitale gabonaise, a abrité la cérémonie de lancement de la campagne de l’Organisation des Premières Dames d’Afrique pour le Développement (OPDAD). Intitulée « Renforcer la résilience des femmes et des jeunes filles face aux changements climatiques et aux conflits (2025-2027) », cette initiative place les populations les plus vulnérables au centre des stratégies de développement durable du continent.

La cérémonie, qui s’est tenue au palais des Congrès Omar Bongo Ondimba, a été rehaussée par la présence du Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Témoignant de son soutien indéfectible à la cause de la femme gabonaise et à l’action continentale, le Président a annoncé une contribution financière significative du Gabon à hauteur de 500 millions de FCFA pour soutenir les projets de l’OPDAD.

Le Chef de l’État a également exprimé sa fierté de voir le Gabon choisi pour ce lancement, y voyant une reconnaissance de la vision nationale en faveur de l’équilibre familial et de la santé.

Le programme ÉQUILIBRES : Le modèle gabonais

L’hôte de l’événement, la Première Dame, Zita Oligui Nguema, a décliné la feuille de route nationale à travers le programme « ÉQUILIBRES 2026-2029 ». Ce plan ambitieux vise à lutter contre les vulnérabilités et les violences par trois leviers majeurs notamment la prévention des ruptures de vie, la garantie de la continuité des soins et l’accompagnement dans la reconstruction des trajectoires personnelles.

« La résilience d’une Nation commence toujours par la protection de ses équilibres humains », a-t-elle souligné avec conviction.

Une mobilisation diplomatique et symbolique

L’événement a rassemblé un parterre prestigieux de Premières Dames venues du Burundi, de Sierra Leone, du Sénégal, d’Angola, de Sao-Tomé et Principe, de Centrafrique et de Guinée Équatoriale.

La première Dame Zita Oligui Nguema recevant le titre de Docteur Honoris Causa décerné par le Conseil Africain et Franco-Arabe © D.R.

Au-delà des panels d’échanges et de partages d’expériences, la journée a été marquée par un moment de forte émotion : la remise du titre de Docteur Honoris Causa à Zita Oligui Nguema par le Conseil Africain et Franco-Arabe. Cette distinction vient récompenser son engagement profond pour les causes sociales et sanitaires.

Entre prestations artistiques et remises de trophées, ce sommet de Libreville réaffirme que la construction d’une Afrique résiliente ne pourra se faire sans une inclusion réelle et durable de ses femmes et de ses jeunes filles.