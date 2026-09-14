Forum économique et social de Chine 2026  : Guy Bertrand Mapangou porte la voix du Gabon à Shanghai

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À l’occasion du Forum économique et social de Chine 2026, qui se tient les 15 et 16 septembre, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) du Gabon, Guy Bertrand Mapangou, effectue un déplacement officiel de premier ordre au sein de l’Empire du Milieu. Une occasion pour le premier responsable de cette institution de porter la voix du Gabon dans cet évènement majeur.

Dès son atterrissage ce dimanche 13 septembre 2026 sur le tarmac de Shanghai, la tête d’affiche de l’institution gabonaise a bénéficié d’un accueil protocolaire empreint de gravité et de courtoisie. C’est Shu Qiming en personne, vice-président du Conseil économique et social de Chine et ancienne figure centrale de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), qui est venu lui tendre la main.

Les deux personnalités ont immédiatement mis à profit leur passage dans le salon d’honneur de l’aéroport pour tenir un long entretien bilatéral. Cet échange informel mais constructif a permis de baliser les enjeux de la participation gabonaise. Selon les informations transmises par un communiqué officiel du CESEC parvenu à l’Agence Gabonaise de Presse (AGP), cette rencontre reflète la dynamique positive et constante qui anime les échanges entre les deux nations.

Porter la voix du Gabon pour une gouvernance mondiale renouvelée

Par ce voyage sur le sol chinois, le président du CESEC entend réaffirmer le positionnement diplomatique de Libreville sur l’échiquier international. « Le Gabon vient ici en tant qu’ami et partenaire, avec une voix singulière, mais profondément attachée à l’avenir commun de l’humanité », a notamment souligné Guy Bertrand Mapangou dans le document officiel relayé à la presse.

Cette présence affirmée résonne tout particulièrement avec la thématique centrale retenue pour cette édition 2026 : « Améliorer le système de gouvernance mondiale et progresser vers une communauté d’avenir partagé pour l’humanité ». Durant ces deux journées de réflexions intensives, le chef de la délégation gabonaise portera les priorités économiques, environnementales et sociales de son pays tout en plaidant pour un multilatéralisme plus inclusif, équitable et solidaire.