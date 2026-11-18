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Le paysage de la photographie africaine a vibré au rythme de l’excellence le week-end écoulé à Lomé au Togo. A l’occasion de la cinquième édition des Oscars de la Photographie Africaine (OPA 2026), des photographes venus de tout le continent ont été mis en lumière. Parmi eux, le gabonais Yohanne Menzoughe, s’est particulièrement illustré en décrochant la plus haute distinction de la cérémonie, l’Oscar d’Or.

C’est une consécration qui vient saluer le savoir-faire et le dynamisme de la scène artistique gabonaise à l’échelle internationale. En lice aux côtés d’autres acteurs du secteur de la photographie, Yohanne Menzoughe, l’homme derrière la signature MZ Photographie a su laisser sa griffe au milieu d’autres talents. D’ailleurs, si nombreux attribuaient cette récompense à des photographies institutionnelles, le lauréat, dans sa publication de remerciements sur Facebook, a apporté des clarifications.

La photographie gabonaise sur le toit du continent

« Je tiens à préciser que je ne détiens pas ce titre. Car photographier le Président et être son photographe officiel sont deux choses différentes ; l’objectif peut immortaliser une fonction sans pour autant vous en attribuer le titre », a-t-il déclaré sur facebook. Pour Yohanne Menzoughe, c’est un prix qui fait la fierté nationale dans son ensemble. « Comme un heureux clin d’œil du destin, je dédie cette distinction à notre Président de la République et à toute la nation gabonaise. Car au-delà d’une consécration individuelle, c’est une victoire qui porte les couleurs de tout un pays », a confié le lauréat.

Mais il faut souligner que d’autres panthères passionnées de photographie ont également briller sur le podium des OPA 2026 à Lomé. Il s’agit notamment de NR Pictures (Grand Prix des industries créatives), Boule Kevin Kendo (Prix OPA de l’engagement), et Edou Steevens ( Meilleur photographe de Studio Shooting Photo). A travers ces diverses distinctions, les talents gabonaises ont su représenter le vert-jaune-bleu. Mais c’est surtout une consécration du travail fourni par ces derniers derrière les caméras pour rendre des images qualitatives au quotidien.