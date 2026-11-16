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À Nzenzele, la dégradation avancée de la place des fêtes offerte à la communauté par feu l’honorable Jules Esdras suscite des interrogations sur l’entretien des infrastructures collectives. Selon un témoignage publié ce lundi 16 novembre 2026, l’édifice présente plusieurs signes de détérioration : toiture partiellement arrachée, dalle inondée, murs dégradés et végétation envahissante. Pourtant régulièrement utilisé pour les célébrations nationales et les rassemblements communautaires, cet espace symbolique semble aujourd’hui privé d’un entretien adapté, soulevant la question des responsabilités des autorités locales dans la préservation du patrimoine collectif.

Comment une infrastructure offerte à une communauté pour accueillir ses manifestations publiques peut-elle progressivement tomber en ruine sans qu’une intervention soit engagée pour la préserver ? C’est la question que soulève l’état de la place des fêtes de Nzenzele, construite grâce à la générosité de feu l’honorable Jules Esdras. Initialement destinée à offrir aux habitants un cadre de rassemblement, cette installation communautaire se trouve désormais confrontée à une dégradation préoccupante. Une situation qui illustre les difficultés de conservation et de maintenance des équipements collectifs dans certaines localités de l’intérieur du pays.

Une infrastructure communautaire progressivement dégradée

D’après les constats rapportés le 16 novembre 2026, la place des fêtes présente plusieurs détériorations visibles. Une partie de la toiture aurait été arrachée, laissant notamment des tôles au sol. La dalle serait régulièrement exposée à des eaux stagnantes, tandis que les murs, autrefois peints aux couleurs nationales, portent les traces de l’humidité. Aux alentours, la végétation aurait progressivement envahi les espaces, accentuant l’impression d’abandon.

Cette situation contraste avec l’utilité sociale de l’infrastructure. La place accueille notamment les manifestations organisées à l’occasion de la fête de l’Indépendance, le 17 août, ainsi que diverses cérémonies, rencontres communautaires et activités politiques. Son état actuel pose donc non seulement un problème de conservation du patrimoine, mais également des questions de sécurité et de salubrité pour les populations qui continuent de la fréquenter.

La responsabilité de l’entretien des équipements collectifs interrogée

Au-delà de la dégradation matérielle, cette situation soulève une interrogation sur les mécanismes de gestion des infrastructures communautaires. Qui assure aujourd’hui l’entretien de la place des fêtes de Nzenzele ? Existe-t-il un service désigné pour procéder aux réparations et au nettoyage régulier de cet espace ? Ces questions méritent d’être clarifiées par les autorités administratives et les collectivités territoriales concernées.

Le témoignage publié interpelle notamment le Conseil départemental et les autorités du district. Toutefois, l’identification de l’organisme juridiquement responsable suppose de préciser le statut foncier et administratif de l’infrastructure, ainsi que les conditions dans lesquelles le don a été effectué. En l’absence de ces éléments, il serait prématuré d’attribuer formellement la responsabilité de son entretien à une institution particulière.

Préserver un don devenu patrimoine communautaire

La place des fêtes de Nzenzele possède également une dimension mémorielle. Offerte par feu l’honorable Jules Esdras, elle témoigne d’une initiative individuelle destinée à répondre à un besoin collectif. Sa dégradation progressive pose ainsi la question de la pérennité des réalisations financées par des personnalités locales, particulièrement lorsque les modalités de leur gestion après leur mise à disposition ne sont pas clairement établies.

Dans leur interpellation, les habitants appellent à des interventions relativement concrètes : débroussaillage, réparation de la toiture, remise en état de la dalle et clarification des responsabilités d’entretien. Une évaluation technique préalable permettrait toutefois de déterminer l’étendue réelle des travaux nécessaires, leur coût et les éventuels risques liés à l’utilisation actuelle de l’ouvrage.

Une réhabilitation attendue pour préserver le bien commun

La situation de Nzenzele rappelle une problématique plus large : celle du suivi des infrastructures communautaires après leur construction ou leur donation. Sans dispositif d’entretien, budget de maintenance ou responsable clairement identifié, des équipements pourtant utiles aux populations peuvent se dégrader jusqu’à nécessiter des réhabilitations beaucoup plus coûteuses.

Pour les habitants, l’urgence consiste désormais à obtenir une réponse des autorités compétentes sur l’avenir de cette place des fêtes. Au-delà de l’hommage rendu à son donateur, sa remise en état constituerait un engagement concret en faveur de la préservation du patrimoine local. Car le véritable enjeu n’est pas seulement de construire de nouvelles infrastructures, mais aussi de garantir que celles dont disposent déjà les communautés puissent continuer à leur servir durablement.