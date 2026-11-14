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Gabon : le nouveau pont d’Ébel-Abanga achevé à 80 %, livraison prévue en décembre 2026

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 14 novembre 2026 à 12h25min
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Les travaux de construction du nouveau pont sur la rivière Abanga, situé à Ébel-Abanga dans la province du Moyen-Ogooué, affichent un taux d’avancement physique de 80 %. C’est ce qui ressort de la mission d’inspection effectuée le vendredi 13 novembre 2026 par le ministre des Travaux publics, de l’Équipement et des Infrastructures. Long de 198,75 mètres, cet ouvrage mixte en béton et en acier, construit sur la route nationale 2 (RN2), devrait être livré en décembre prochain, conformément au calendrier annoncé par les autorités.

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La modernisation des infrastructures routières constitue l’un des principaux défis du désenclavement territorial au Gabon. Dans cette perspective, le chantier du nouveau pont d’Ébel-Abanga représente un investissement stratégique pour améliorer la circulation sur la RN2, axe essentiel reliant Libreville à plusieurs localités de l’intérieur du pays. Lancés en mars 2025 par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, les travaux sont exécutés par le groupement d’entreprises Besix-MBB-Matières. À quelques semaines de l’échéance annoncée, les autorités assurent que le chantier évolue conformément aux engagements contractuels.

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Un ouvrage de 198,75 mètres réalisé à 80 %

La visite d’inspection du 13 novembre a permis d’évaluer l’état d’avancement des travaux et d’apprécier la qualité des réalisations du groupement chargé de la construction. Selon les informations communiquées par le ministère des Travaux publics, le nouveau pont affiche désormais un taux d’exécution physique de 80 %, soit quatre cinquièmes des travaux prévus.

Conçu selon une structure mixte associant béton et acier, l’ouvrage s’étend sur 198,75 mètres au-dessus de la rivière Abanga. Cette configuration technique doit permettre de répondre aux exigences de circulation sur cet axe routier. Le ministre s’est félicité du respect des engagements et du cahier des charges par les entreprises attributaires, tout en réaffirmant sa volonté de veiller à la qualité de l’infrastructure avant sa mise en service.

Une livraison attendue en décembre 2026

Avec un taux d’avancement de 80 % à la mi-novembre, les entreprises disposent désormais de quelques semaines pour réaliser les travaux restants. L’objectif affiché par le gouvernement demeure une livraison en décembre 2026, soit environ vingt et un mois après le lancement du chantier en mars 2025.

Toutefois, les informations publiées ne détaillent pas la nature des 20 % de travaux restant à exécuter, ni le calendrier des éventuels essais techniques et opérations de réception. Ces étapes seront déterminantes pour apprécier la possibilité d’une mise en circulation effective avant la fin de l’année. L’annonce d’un taux d’avancement élevé ne signifie pas nécessairement que l’ouvrage est immédiatement prêt à accueillir le trafic.

Un enjeu majeur pour la mobilité sur la RN2

Au-delà de sa dimension technique, le nouveau pont d’Ébel-Abanga répond à un objectif de sécurisation et d’amélioration de la mobilité sur la route nationale 2. Cet axe joue un rôle important dans les déplacements des populations et l’acheminement des marchandises entre la capitale et plusieurs territoires de l’intérieur du pays.

La réalisation de cette infrastructure devrait contribuer à améliorer les conditions de franchissement de la rivière Abanga et à renforcer la continuité du réseau routier. Son impact dépendra néanmoins de la qualité de l’ouvrage, de son entretien et de l’état des voies qui permettent d’y accéder. Pour les usagers, l’enjeu ne se limite donc pas à la construction d’un nouveau pont, mais concerne également la fiabilité de l’ensemble de l’itinéraire.

Le respect des délais à l’épreuve des dernières semaines

En annonçant une livraison pour décembre 2026, le gouvernement place désormais le chantier d’Ébel-Abanga dans sa phase décisive. La mission d’inspection du 13 novembre traduit la volonté des autorités de suivre l’exécution des travaux et de s’assurer que les engagements des entreprises sont respectés.

Reste à confirmer que les dernières opérations pourront être achevées dans les délais, sans compromettre les exigences techniques et de sécurité. À quelques semaines de l’échéance, la livraison effective du pont constituera le principal indicateur permettant de mesurer la concrétisation des engagements pris sur ce chantier stratégique pour la circulation sur la RN2.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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