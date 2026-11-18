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Les opérations de déguerpissement engagées dans plusieurs quartiers du Grand Libreville continuent de susciter des interrogations sur les conditions d’indemnisation et de relogement des populations concernées. Invité de l’émission Le Canapé Rouge de GMTtv, la webTV de Gabon Media Time, le lundi 16 novembre 2026, Louis Léandre Ebobola Tsibah a dénoncé les limites des compensations financières accordées aux familles déplacées. Au cours de cet entretien, l’ancien directeur général de l’Environnement a plaidé pour une politique d’aménagement du territoire fondée sur la concertation préalable et le relogement effectif des populations avant toute démolition.

La modernisation des infrastructures routières de Libreville peut-elle se faire au détriment de la stabilité résidentielle des populations ? Alors que les opérations de libération des emprises publiques à Okala, Diba-Diba et Lac Bleu s’accompagnent de mesures d’indemnisation annoncées par les autorités, Louis Léandre Ebobola Tsibah estime que la question ne saurait être réduite au versement d’une compensation financière. Sans contester la légitimité des projets d’utilité publique, l’ancien haut fonctionnaire considère que l’État doit garantir aux ménages concernés des conditions de relogement au moins équivalentes à celles qu’ils occupaient auparavant.

Des indemnisations jugées insuffisantes pour retrouver un logement

Pour Louis Léandre Ebobola Tsibah, la première exigence d’une opération de déguerpissement demeure la préservation des conditions de vie des populations. Il estime que la valeur d’une habitation ne se limite pas à ses matériaux de construction, mais englobe également les attaches familiales, les habitudes sociales et la stabilité construite au fil des années. Une dimension qui, selon lui, devrait être prise en compte dans les mécanismes de compensation.

« L’indemnisation qui ne vous permet pas de retrouver un toit quelque part, ce n’est pas une indemnisation juste. », a-t-il déclaré. L’invité s’interroge notamment sur les montants versés à certains ménages, évoquant des compensations de 2 à 2,5 millions de FCFA sans disposer, dans l’entretien, d’un bilan exhaustif des indemnisations. Il questionne également les méthodes d’évaluation des biens et la capacité réelle des sommes accordées à permettre aux familles de retrouver un logement convenable.

La concertation préalable, une étape jugée indispensable

L’ancien directeur général de l’Environnement insiste sur la nécessité de distinguer l’information des populations de leur véritable consultation. Selon lui, annoncer une démolition ne saurait tenir lieu de concertation lorsque les ménages concernés n’ont pas été associés suffisamment tôt aux modalités de leur déplacement. Il considère qu’une politique d’aménagement responsable doit anticiper les conséquences humaines et sociales des travaux.

Cette exigence prend une importance particulière lorsque les opérations touchent des familles avec enfants scolarisés ou des personnes installées depuis plusieurs décennies. Louis Léandre Ebobola Tsibah évoque notamment les risques de déscolarisation et de précarisation qui peuvent accompagner une perte brutale de logement. Il estime également que l’absence de titre foncier ne devrait pas conduire automatiquement à exclure les occupants de tout dispositif d’accompagnement, compte tenu des difficultés d’accès à la régularisation foncière au Gabon.

Bikélé-Nzong présenté comme un précédent à méditer

Pour illustrer son propos, Louis Léandre Ebobola Tsibah est revenu sur un projet de relogement à Bikélé-Nzong, auquel il affirme avoir été associé en qualité d’expert. Selon son récit, cette opération prévoyait la construction préalable de logements destinés à accueillir des ménages installés dans des zones exposées aux inondations, notamment aux abords des bassins versants. Les habitations initiales devaient ensuite être démolies pour permettre l’aménagement des ouvrages d’évacuation des eaux.

L’ancien responsable présente cette démarche comme un modèle de déplacement mieux préparé, reposant sur l’identification des bénéficiaires et la disponibilité de logements avant les démolitions. Il rappelle toutefois que le projet avait rencontré des difficultés environnementales en raison de sa proximité avec une zone tampon du parc d’Akanda. Les caractéristiques précises de cette opération, son bilan et les conditions de relogement effectivement obtenues nécessiteraient une vérification auprès des administrations concernées.

Moderniser Libreville sans fragiliser les populations

Au-delà des critiques formulées, les déclarations de Louis Léandre Ebobola Tsibah replacent au centre du débat la responsabilité sociale de l’État dans la conduite des projets d’infrastructure. La construction de routes, l’assainissement des bassins versants et la réorganisation de l’espace urbain répondent à des objectifs d’intérêt général. Leur mise en œuvre suppose néanmoins des procédures transparentes d’identification, d’évaluation, d’indemnisation et, lorsque cela est nécessaire, de relogement des populations affectées.

La question demeure donc de savoir si les dispositifs actuellement déployés à Okala, Diba-Diba et Lac Bleu permettent réellement aux familles concernées de retrouver des conditions de vie satisfaisantes. La publication d’un bilan détaillé des ménages déplacés, des montants versés et des solutions de relogement proposées contribuerait à objectiver le débat. Car, au-delà de la transformation urbaine de Libreville, c’est aussi la capacité de l’État à moderniser la capitale sans accentuer la vulnérabilité de ses habitants qui se trouve interrogée.