Projet de budget 2027 : 11,24 milliards de FCFA supplémentaires pour la prévoyance sociale

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Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une augmentation de 11,24 milliards de FCFA des crédits consacrés à la prévoyance sociale au Gabon. Selon les tableaux budgétaires du texte, cette enveloppe passerait de 49,51 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2026 à 60,74 milliards en 2027, soit une progression de 22,7 %. Toutefois, cette hausse bénéficierait principalement aux programmes Protection sociale et Pilotage et soutien à la politique de protection sociale, tandis que les crédits destinés à la solidarité nationale et à la protection de la famille diminueraient. Une répartition qui interroge sur les bénéficiaires réels de l’effort budgétaire annoncé.

Alors que les autorités gabonaises affichent leur volonté de renforcer la protection des populations vulnérables, le PLF 2027 traduit une augmentation sensible des moyens affectés à la prévoyance sociale. Cette mission recouvre plusieurs domaines, notamment la protection sociale, la solidarité nationale et l’accompagnement des familles. Mais l’examen des crédits révèle des évolutions contrastées entre les dispositifs. Si les transferts sociaux progressent fortement, certaines enveloppes directement consacrées à la solidarité et à la famille enregistrent des diminutions. Par ailleurs, une part importante des ressources supplémentaires serait absorbée par les dépenses de personnel du programme chargé du pilotage de la politique sociale.

La protection sociale bénéficie de 7,19 milliards supplémentaires

Le programme Protection sociale enregistrerait une augmentation de 7,19 milliards de FCFA, portant son budget de 29,89 milliards en 2026 à 37,08 milliards en 2027, soit une progression de 24,1 %. Cette hausse serait principalement portée par les dépenses de transfert, qui passeraient de 28,14 à 35,97 milliards de FCFA, représentant 7,83 milliards supplémentaires. Ces crédits constitueraient l’essentiel des moyens affectés au programme, avec une part supérieure à 97 % de son enveloppe totale.

Cette progression des transferts constitue un indicateur important du financement des mécanismes de protection sociale. Toutefois, les tableaux budgétaires ne permettent pas d’identifier précisément les organismes destinataires, notamment la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), ni de déterminer les montants éventuellement consacrés aux prestations sociales ou aux contributions de l’État. Il serait donc prématuré d’attribuer les 35,97 milliards de FCFA à un organisme particulier. Une ventilation détaillée des transferts permettrait de connaître les dispositifs effectivement financés et les catégories de bénéficiaires concernés.

Solidarité nationale et protection de la famille en diminution

À l’inverse, le programme Solidarité nationale subirait une réduction de 2,11 milliards de FCFA. Son enveloppe passerait de 10,87 milliards en 2026 à 8,75 milliards en 2027, soit une contraction de 19,5 %. Cette baisse serait principalement liée à la diminution des dépenses de personnel, ramenées de 6,27 à 2,53 milliards de FCFA. Les crédits de biens et services reculeraient également de 448 millions. En revanche, les transferts augmenteraient de 648,90 millions pour atteindre 3,72 milliards, tandis que les investissements progresseraient de 1,43 milliard, à 2,05 milliards.

Le programme Protection et promotion de la famille connaîtrait également une diminution de ses ressources, passant de 4,82 à 3,77 milliards de FCFA, soit 1,05 milliard de moins. Cette contraction serait essentiellement portée par les dépenses de personnel, réduites de 1,10 milliard. Les transferts progresseraient légèrement, de 469,72 à 500 millions, tandis que les investissements resteraient fixés à 756,82 millions. Ces évolutions montrent que les diminutions globales des deux programmes ne se traduisent pas nécessairement par une réduction de toutes les interventions sociales, mais elles nécessitent des précisions sur les actions maintenues et les bénéficiaires attendus.

Plus de 8 milliards supplémentaires pour le pilotage de la protection sociale

Le programme Pilotage et soutien à la politique de protection sociale enregistrerait la plus forte progression relative de la mission. Son budget passerait de 3,14 milliards de FCFA en 2026 à 11,15 milliards en 2027, soit une augmentation de 8 milliards. Cette hausse serait principalement consacrée aux dépenses de personnel, qui progresseraient de 2,79 à 10,02 milliards, représentant 7,22 milliards supplémentaires. Les investissements augmenteraient également de 579,31 millions, tandis que les crédits de biens et services progresseraient de 201 millions.

Cette évolution soulève une interrogation sur la répartition des moyens entre l’administration de la politique sociale et les interventions destinées aux populations. L’augmentation des dépenses de personnel pourrait notamment résulter d’une réorganisation administrative ou d’une modification de l’imputation budgétaire des agents, mais les tableaux ne permettent pas de confirmer ces hypothèses. Par ailleurs, le programme Pilotage et soutien à la politique de la Femme et de la Protection de l’Enfant ne disposerait plus de crédits individualisés en 2027, contre 792,50 millions en 2026. Cette disparition comptable ne signifie pas nécessairement la suppression des missions correspondantes, qui pourraient avoir été réaffectées.

Les transferts sociaux concentrent les ressources supplémentaires

À l’échelle de l’ensemble de la mission, les dépenses de transfert passeraient de 31,68 milliards de FCFA en 2026 à 40,19 milliards en 2027, soit une augmentation de 8,51 milliards. Elles représenteraient ainsi 66,2 % du budget total de la prévoyance sociale. Les dépenses de personnel progresseraient de 12,99 à 14,59 milliards, soit 1,60 milliard supplémentaire. Les investissements augmenteraient également de 1,58 à 3,49 milliards, représentant 1,91 milliard de plus. À l’inverse, les dépenses de biens et services diminueraient de 785,29 millions.

Cette ventilation montre que la hausse budgétaire bénéficie principalement aux transferts sociaux, mais également aux charges administratives et aux investissements. Elle ne permet toutefois pas de déterminer combien de Gabonais supplémentaires pourraient bénéficier d’une couverture sociale, d’une aide financière ou d’un accompagnement spécifique. Les documents de programmation devront notamment préciser les organismes bénéficiaires, les dispositifs financés et les objectifs de couverture des populations vulnérables.

Au-delà de l’augmentation de 22,7 % affichée dans le PLF 2027, l’enjeu résidera dans la capacité à transformer ces crédits en prestations effectivement accessibles aux citoyens. Car la progression du budget de la prévoyance sociale ne pourra être pleinement appréciée qu’à travers le nombre de bénéficiaires pris en charge, la régularité des prestations versées et l’amélioration concrète de la protection des Gabonais les plus vulnérables.