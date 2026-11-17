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Les Panthères du Gabon ont chuté face aux Crocodiles du Lesotho (1-2), ce mardi 17 novembre 2026, au Peter Mokaba Stadium de Polokwane, lors de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2027 (groupe A). Ce match retour, décisif, a tourné à la désillusion pour les hommes de Sébastien Migné.

Après un premier acte maîtrisé dans la possession, les Gabonais ont manqué de réalisme dans les derniers mètres. Les Panthères ont enchaîné les corners et multiplié les situations, sans jamais trouver la faille. Le Lesotho, plus modeste sur le papier, a puni à la première occasion. Mwanazi a ouvert le score juste avant la pause (45’+1), puis Sera Motebang a creusé l’écart dès le retour des vestiaires (49′).

Les Panthères du Gabon trop frêles pour des félins !

Heureusement Alan Do Marcolino a bien réduit la marque (87′), mais c’était trop tard.En conférence d’après match, Sébastien Migné a assumé. « J’assume les choix et cette défaite », a-t-il martelé. En outre, le sélectionneur a salué un premier acte supérieur à celui du match précédent, avec l’animation offensive articulée autour de Jim Allevinah, aligné dans l’interligne. Mais « dans les zones de vérité », a-t-il regretté, il a manqué ce dernier geste.

À ses yeux, le Lesotho a joué à 120 %, là où les siens sont restés à 90 %. Le technicien a aussi pointé une préparation « chaotique » notamment l’arrivée des joueurs mardi soir, alors que la date FIFA débutait lundi, et un voyage éprouvant. Il a déploré des accords non respectés autour du staff de proximité. « Le haut niveau ne pardonne pas », a-t-il prévenu. Malgré cette désillusion, le coach a retenu l’état d’esprit d’un groupe uni, resté solidaire jusqu’au bout.