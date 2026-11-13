Élim/CAN 2027 : Les crocodiles dévorés (2-0) par les Panthères affûtées !

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Ce vendredi 13 novembre 2026, au stade de la Rénovation de Franceville, le Gabon s’est imposé 2-0 face au Lesotho, dans le cadre de la 3e journée du groupe A des éliminatoires de la CAN 2027. Un succès précieux pour les hommes de Sébastien Migné, qui relancent la machine.

Il aura fallu s’armer de patience, mais les Panthères ont fini par sortir les griffes. Après une première période terne, où les Gabonais ont peiné à débloquer le compteur, le scénario a basculé en seconde période. Les Panthères sont montées en régime, et la pression a fini par payer.

Bouanga rate le coche, mais réalisé le doublé

Le tournant du match est intervenu vers la 55e minute, Denis Bouanga s’est présenté face au gardien sur pénalty. Seulement le goleador du Los Angeles FC a manqué la cible. Un coup dur, qui aurait pu freiner l’élan des Panthères. Il n’en a rien été. Les Gabonais ont continué à pousser, sans paniquer.

Leur persévérance a été récompensée à la 64e minute. Sur une action bien amenée, les Panthères ont ouvert le score d’une tête, libérant tout un stade. Le Lesotho, désormais acculé, n’a jamais retrouvé son souffle. À la 78e minute, le Gabon a définitivement tué le match en transformant un penalty.

Un bol d’air dans la course à la qualification

Cette fois, pas de raté : 2-0, le verrou a sauté. Cette victoire, longue à se dessiner mais méritée, fait du bien à une sélection attendue au tournant. Avec 6 points au compteur, le Gabon revient dans la course et se positionne juste derrière le Maroc, leader du groupe A, qui affrontera le Niger ce soir.

Reste désormais pour les Panthères du Gabon à confirmer cette remontée dans ce groupe. Le retour face au Lesotho, programmé le 17 novembre, s’annonce déterminant. Les Panthères ont retrouvé le goût de la victoire ; il faudra désormais en faire une habitude.