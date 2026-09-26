Axe Ntoum-Cocobeach : deux péages modernes en construction pour pérenniser la route

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Sur le tracé stratégique reliant Ntoum à Cocobeach, s’étendant sur 83 kilomètres, le paysage routier est en pleine mutation. Deux stations de péage ultramodernes sortent désormais de terre à Mebba, dans le département du Komo-Mondah, ainsi qu’à Nianamé, sur le territoire communal de Cocobeach. Ces aménagements viennent soutenir la modernisation de cet axe structurant pour la province de l’Estuaire.

Conçues avec six voies de passage chacune, ces infrastructures d’accueil et de contrôle répondent à un défi logistique crucial : financer de façon pérenne l’entretien et la maintenance du réseau bitumé. L’objectif de ce dispositif pénalise moins l’usager qu’il ne protège l’investissement public réalisé, en garantissant un niveau de sécurité et de confort optimal sur la durée.

Cette initiative concrétise la vision d’aménagement territorial portée par le Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Elle s’inscrit au cœur des piliers 3 et 5 de son programme de gouvernance « Ensemble, bâtissons l’édifice nouveau », dédiés au développement des transports et à la redynamisation de l’économie nationale.

Un levier d’attractivité pour le territoire de Cocobeach

Au-delà de la simple gestion du flux automobile, l’aboutissement de ce chantier transforme en profondeur la vie socio-économique locale. En mettant fin au désenclavement historique de la zone, l’aménagement de cet axe fluidifie le transport des personnes comme l’acheminement des marchandises.

Cette connectivité renforcée stimule les échanges commerciaux tout en valorisant le potentiel économique et le cadre touristique de la cité balnéaire de Cocobeach. En associant la construction routière à des mécanismes d’entretien durables, le gouvernement réaffirme sa volonté de mailler efficacement le territoire gabonais pour soutenir une croissance inclusive.