Gabon : L’association AURÉA réinvente la rentrée scolaire à Libreville

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Le samedi 26 septembre 2026, l’École Pilote du Centre a accueilli la première initiative de terrain de l’association AURÉA. Baptisée « Le Passage », cette opération destinée aux élèves de CM2 a mêlé sensibilisation, écoute psychologique et remise de kits scolaires.

Accompagner la scolarité d’un enfant ne se résume plus à lui distribuer des cahiers et des stylos. À Libreville, l’association AURÉA a choisi d’offrir une approche plus globale pour marquer cette rentrée 2026. En investissant les locaux de l’École Pilote du Centre, situés dans le 3ᵉ arrondissement, les bénévoles ont déployé le programme « Le Passage », une initiative spécifiquement pensée pour soutenir les élèves à l’approche de leur entrée au collège.

Libérer la parole face au harcèlement et aux difficultés psychologiques

Articulée autour de la devise « Comprendre pour protéger », la matinée a permis d’aborder des problématiques souvent négligées en milieu scolaire. Un premier atelier s’est concentré sur la lutte contre le harcèlement scolaire, encourageant la détection des moqueries et la rupture du silence, tout en intégrant une démarche d’accompagnement pour les auteurs de ces violences.

En parallèle, les aspects liés au bien-être émotionnel ont été abordés sous la conduite de la psychologue Michelle Alara. À cette occasion, les parents présents ont été invités à renforcer le dialogue familial pour mieux déceler les signes de malaise chez leurs enfants. Les discussions se sont achevées sur le thème de l’orientation et de la projection vers l’avenir, incitant les plus jeunes à nourrir leurs ambitions personnelles.

Un retour aux sources inspirant pour les organisateurs

Cette intervention revêtait une dimension symbolique particulière pour Bericha Pauline Oyiba, présidente d’AURÉA, ainsi que pour plusieurs cadres de l’association, eux-mêmes anciens élèves de cet établissement. « Il y a plus de 17 ans, je passais ici même le concours d’entrée en classe de sixième. À cette époque, je n’imaginais pas qu’un jour, je reviendrais dans cet établissement en tant que présidente d’une association », a confié Bericha Pauline Oyiba lors de son allocution.

Un parcours remarqué par la directrice de l’établissement, Alice Lemboumba, forte de 26 ans de carrière administrative. Celle-ci a salué une démarche citoyenne singulière, se félicitant de voir des acteurs de la société civile s’investir directement au sein de l’institution scolaire hors de tout cadre politique.

Une assistance matérielle pour concrétiser l’engagement

Au terme des échanges, l’association a distribué aux élèves des kits de fournitures scolaires, des produits d’hygiène ainsi que des denrées alimentaires, tout en dotant l’école en matériel d’entretien. Ce coup de pouce logistique vise à soulager les familles confrontées aux coûts de la rentrée.

Soutenue par un bureau exécutif composé de Mavoungou Bayonne (vice-président), Pénélope Nguema (secrétaire générale), Elisha Slane Bataba (trésorière) et Genny Bataba (conseillère), l’association AURÉA entend pérenniser ces actions de prévention et d’accompagnement à travers d’autres établissements du pays.