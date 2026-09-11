Gabon : le Trésor public forme ses agents à l’utilisation de l’intelligence artificielle

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Des agents de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) ont participé à une formation de trois jours consacrée aux outils numériques et à l’intelligence artificielle au Centre gabonais de l’innovation (CGI). Organisée dans une démarche de renforcement des compétences numériques au sein de l’administration, la session a également concerné des fonctionnaires du ministère de la Communication et des Médias ainsi que de la Direction générale du Budget (DGB). Au-delà de la découverte des outils, l’enjeu consiste désormais à identifier les usages susceptibles d’améliorer concrètement le fonctionnement des services publics.

L’intelligence artificielle poursuit son entrée dans l’administration gabonaise. Pendant trois jours, des agents publics ont été familiarisés avec différents outils numériques et solutions d’IA susceptibles d’être mobilisés dans leurs activités professionnelles. Pour les fonctionnaires de la DGCPT, l’exercice revêt un intérêt particulier au regard du volume d’informations, de documents et de procédures qui caractérisent les métiers de la comptabilité publique et du Trésor.

Une formation tournée vers les usages

La session a accordé une place importante à la pratique. L’objectif n’était donc pas uniquement de présenter les principes généraux de l’intelligence artificielle, mais de permettre aux participants d’expérimenter différents outils et d’en mesurer l’utilité potentielle dans l’exécution de certaines tâches quotidiennes. Cette approche doit notamment permettre aux agents d’identifier les solutions susceptibles de répondre aux besoins spécifiques de leurs services.

Après le ministère de la Communication et des Médias et la Direction générale du Budget, la participation d’agents du Trésor public traduit ainsi un élargissement progressif de cette démarche de formation. Elle intervient dans un environnement professionnel où la maîtrise des outils numériques devient progressivement une compétence transversale, y compris dans des administrations historiquement organisées autour de procédures fortement documentaires.

L’IA comme outil de modernisation administrative

Pour le Centre gabonais de l’innovation, cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large d’accompagnement de l’administration face aux mutations technologiques. L’enjeu ne consiste plus seulement à sensibiliser les fonctionnaires à l’existence de l’intelligence artificielle, mais à déterminer comment ces technologies peuvent être intégrées dans les méthodes de travail et contribuer à améliorer l’efficacité des services.

Cette évolution pourrait concerner, selon les besoins identifiés par chaque administration, l’organisation de l’information, l’assistance dans certaines tâches documentaires ou encore l’optimisation de processus répétitifs. Les éléments communiqués sur la formation ne précisent toutefois pas les solutions d’intelligence artificielle expérimentées ni les applications qui seront effectivement retenues par la DGCPT, la DGB ou le ministère de la Communication.

Former, mais aussi encadrer les usages

L’introduction de l’intelligence artificielle dans des administrations manipulant des informations publiques impose également de dépasser la seule question de la maîtrise technique. L’utilisation de ces technologies devra nécessairement s’accompagner d’une réflexion sur la confidentialité des données, la sécurité des informations traitées, la fiabilité des réponses générées et la responsabilité de l’agent public dans la validation des productions issues de l’IA.

Cette vigilance prend une dimension particulière pour des administrations comme le Trésor public et la Direction générale du Budget, au regard de la nature potentiellement sensible des données qu’elles manipulent. L’intelligence artificielle peut constituer un instrument d’assistance, mais elle ne saurait se substituer aux procédures de contrôle, à l’expertise professionnelle ou à la responsabilité administrative.

De la formation à la transformation des services

Le principal défi sera donc de mesurer ce que ces formations produisent réellement dans le fonctionnement quotidien de l’administration. La modernisation numérique ne se résume pas au nombre d’agents initiés à l’intelligence artificielle : elle se mesure également à la réduction des délais, à la simplification des procédures, à l’amélioration de la productivité et, in fine, à la qualité du service rendu aux citoyens et aux entreprises.

La démarche engagée au CGI ouvre ainsi une première étape. Son efficacité dépendra désormais de la capacité des administrations concernées à transformer les compétences acquises en usages professionnels sécurisés et mesurables. Car pour l’administration gabonaise, le véritable enjeu de l’intelligence artificielle ne sera pas simplement de savoir l’utiliser, mais de démontrer qu’elle permet effectivement de mieux servir l’usager.