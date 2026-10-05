SAIL 2026 : BGFIBank Gabon réaffirme son engagement dans le financement des infrastructures

Ecouter l'article

BGFIBank Gabon a pris part, du 1er au 3 octobre 2026 à la Baie des Rois, à la première édition du Salon Africain des Infrastructures de Libreville (SAIL). En participant à ce rendez-vous réunissant acteurs publics, entreprises, investisseurs et partenaires financiers, l’établissement bancaire entend réaffirmer son positionnement dans l’accompagnement des entreprises et des porteurs de projets participant au développement des infrastructures et à la transformation économique du Gabon.

Le développement des infrastructures demeure étroitement lié à la capacité des économies africaines à mobiliser des financements adaptés aux besoins des projets. C’est autour de cette problématique que s’est tenue à Libreville, du 1er au 3 octobre 2026, la première édition du Salon Africain des Infrastructures de Libreville. Présente à cette rencontre, BGFIBank Gabon a inscrit sa participation dans une logique d’accompagnement des acteurs économiques engagés dans la réalisation de projets structurants.

Une plateforme de rencontres autour des infrastructures

Organisé à la Baie des Rois, le SAIL 2026 a constitué un espace de rencontres entre différentes catégories d’acteurs concernés par le développement des infrastructures. Représentants du secteur public, entreprises, investisseurs et partenaires financiers ont ainsi été réunis autour des problématiques de financement et de développement des projets au Gabon et, plus largement, sur le continent africain.

Pour BGFIBank Gabon, la participation à ce rendez-vous permet notamment de se positionner au contact des entreprises et porteurs de projets confrontés à la question déterminante de leur financement. Dans le secteur des infrastructures, où les investissements peuvent nécessiter des ressources importantes et s’inscrire sur des horizons relativement longs, la mobilisation du secteur bancaire constitue en effet l’un des maillons du montage financier des projets.

BGFIBank Gabon mise sur l’accompagnement des porteurs de projets

À travers sa présence au SAIL, l’établissement bancaire met ainsi en avant son ambition d’accompagner les entreprises participant à la transformation économique du pays. Une orientation résumée par la banque autour de trois priorités : « Financer les projets, accompagner les ambitions, soutenir le développement ».

Au-delà de cette profession de foi, l’enjeu réside dans la capacité des établissements financiers à proposer des mécanismes compatibles avec les caractéristiques des projets d’infrastructures. Routes, énergie, eau, assainissement, immobilier, infrastructures numériques ou encore équipements économiques nécessitent généralement des montages associant plusieurs catégories d’acteurs, ainsi qu’une appréciation rigoureuse des risques et de la viabilité financière.

Transformer les rencontres en financements effectifs

La participation de BGFIBank Gabon à cette première édition du SAIL intervient ainsi dans un environnement où la question du financement constitue l’un des principaux défis de concrétisation des projets d’infrastructures. Les rencontres entre pouvoirs publics, investisseurs, entreprises et banques peuvent contribuer à rapprocher les besoins de financement des capacités disponibles, mais leur portée se mesure surtout aux opérations qui en découlent.

Pour BGFIBank Gabon, l’après-SAIL constituera donc également un indicateur de cette dynamique : projets accompagnés, financements mobilisés et partenariats effectivement noués. Car au-delà de la présence institutionnelle dans les grands rendez-vous économiques, c’est dans la transformation des ambitions en projets bancables, puis des projets bancables en infrastructures réalisées, que se mesure la contribution du secteur financier au développement économique.