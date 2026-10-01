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Lutte contre la rage : le lavage des morsures, un geste pour bloquer la transmission

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 1 octobre 2026 à 14h01min
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En marge de la Journée mondiale de la rage célébrée le 28 septembre, le ministère de la Santé a mis l’accent sur les gestes à adopter en cas de  morsure. Bien que très virulente, la rage est une maladie évitable à 100 %, alertent les spécialistes. Pour bloquer la transmission chez une personne mordue par un animal, il apparaît plus qu’urgent que la victime se lave la plaie avec de l’eau et du savon avant de se rendre immédiatement dans une structure de santé pour une meilleure prise en charge.

Plusieurs personnes n’ont pas de vraies connaissances sur la rage. Concrètement, c’est une zoonose. C’est une maladie virale qui peut être transmise à l’être humain par la salive, la morsure ou la griffure d’un animal infecté. C’est une maladie mortelle une fois les symptômes apparus. Le virus de la rage infecte les mammifères, y compris les chiens, les chats, le bétail et les animaux sauvages. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) rappelle que les chiens sont responsables de 99 % des cas de rage humaine. Les enfants âgés de 5 à 14 ans sont des victimes fréquentes.

Les bons réflexes à avoir pour lutter contre la rage

Au regard de la gravité de cette zoonose, le ministère de la Santé recommande certaines attitudes. Après une morsure ou une griffure, le premier réflexe consiste à laver immédiatement la plaie pendant 15 minutes avec de l’eau et du savon. Il faut ensuite la désinfecter avec un antiseptique avant de se rendre sans délai dans un centre de santé. Cette prise en charge permet d’évaluer le risque d’exposition et de décider des soins préventifs nécessaires, notamment la vaccination antirabique lorsque celle-ci est indiquée. Le ministère déconseille également d’appliquer des produits traditionnels sur la plaie ou d’interrompre le traitement sans avis médical.

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La prévention passe aussi par la vaccination des animaux domestiques, notamment des chiens, ainsi que par la sensibilisation des populations. Le lavage de la plaie, la désinfection et la consultation rapide peuvent contribuer à prévenir une issue fatale. À travers cette sensibilisation, le ministère de la Santé invite les populations à mieux connaître la rage et à adopter les bons gestes face à une exposition à risque.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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