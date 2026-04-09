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Mondiaux juniors de Taekwondo : Les Panthères s’envolent pour Tachkent avec Dakar 2026 en ligne de mire

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 9 avril 2026 à 10h25min
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Une vue de l'équipe nationale junior de Taekwondo © D.R.
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L’heure de vérité a sonné pour la relève du taekwondo gabonais. Selon l’Agence Gabonaise de Presse (AGP), l’équipe nationale junior a quitté Libreville ce mercredi 08 avril 2026 à destination de Tachkent, en Ouzbékistan. Les jeunes combattants gabonais s’apprêtent à défier l’élite mondiale dans une compétition dont les enjeux dépassent le simple cadre d’un titre international.

La délégation gabonaise est composée de cinq athlètes, soigneusement sélectionnés pour porter haut les couleurs du pays : Chez les filles : Kowengue Joinika (-55 kg) et Boulouchi Claude (-73 kg). Chez les garçons : Bouandza Hans (-42 kg), Ntsele Graig (-59 kg) et Bekale Josué (-63 kg).

Le rêve olympique passe par l’Ouzbékistan

Au-delà des médailles, ce rendez-vous en terre ouzbèke est crucial pour la suite de leur carrière. Ce championnat du monde sert en effet de tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), prévus à Dakar, au Sénégal, du 31 octobre au 13 novembre 2026. Pour ces jeunes athlètes, briller à Tachkent est le passage obligé pour espérer fouler les tatamis sénégalais lors de la première olympiade organisée sur le sol africain.

Sur le plan technique, la tâche s’annonce ardue. Les championnats du monde juniors sont réputés pour leur niveau de compétitivité extrême, où les nations asiatiques et européennes règnent souvent en maîtres. Cependant, le Gabon mise sur la détermination de ses « Panthères » et sur une préparation intensive axée sur la précision technique et l’endurance.

Le choix de ces cinq profils reflète une volonté de la fédération de couvrir un large spectre de catégories de poids, optimisant ainsi les chances de qualification olympique. Pour Bouandza Hans, le plus léger de la bande, comme pour Boulouchi Claude chez les poids lourds, l’objectif est clair : intégrer le dernier carré mondial.

Le public gabonais a désormais les yeux rivés sur Tachkent, espérant que nos ambassadeurs ramèneront non seulement des médailles, mais surtout leurs billets pour l’aventure historique de Dakar 2026.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 9 avril 2026 à 10h25min
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