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Semaine de l’Environnement : l’Ambassade de France lance ses activités ce 1er juin

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 1 juin 2026 à 17h21min
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Vue extérieur du nouveau bâtiment de l'ambassade de France © D.R.
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L’Ambassade de France au Gabon et l’Institut français du Gabon donnent le coup d’envoi, ce 1er juin, de la Semaine de l’Environnement, une série d’activités destinées à sensibiliser le public aux enjeux de la préservation de la biodiversité et du développement durable. Organisée jusqu’au 5 juin, cette initiative rassemble chercheurs, acteurs de la société civile, étudiants et partenaires institutionnels autour de thématiques liées à la protection des écosystèmes et à la transition écologique.

La France est résolument engagée en faveur du développement durable au Gabon. Ce projet se traduit notamment par plusieurs projets environnementaux, le financement de recherches scientifiques et l’accompagnement d’initiatives locales en faveur de la lutte contre la pollution, de la préservation des forêts et de la valorisation des ressources naturelles. L’objectif du partenaire français à travers son accompagnement est aussi de promouvoir une économie verte créatrice d’opportunités et respectueuse des équilibres environnementaux.

Une semaine d’échange et de sensibilisation 

Le programme prévoit notamment une soirée d’observation des étoiles sur la plage du Tropicana, un panel consacré à la pollution plastique et à ses impacts sur les milieux aquatiques, ainsi qu’une projection de films d’animation dédiés aux enjeux climatiques et environnementaux. D’autres rencontres mettront en lumière le rôle des chercheurs, des journalistes et des défenseurs de l’environnement dans la protection du patrimoine naturel gabonais. Des panels consacrés aux échanges entre experts et grand public sont également prévus. 

La Semaine de l’Environnement s’achèvera le 5 juin, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, avec des discussions consacrées à l’apiculture, aux services écosystémiques et à la préservation de la biodiversité. Une activité portant sur la lutte contre la criminalité environnementale viendra compléter le programme. Cette série d’activités vise à renforcer les engagements mutuels des deux pays envers un modèle de développement durable basé sur une prospérité partagée. 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 1 juin 2026 à 17h21min
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Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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