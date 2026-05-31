AGASA : un atelier pour accompagner les producteurs de boissons artisanales et traditionnelles les 1er et 2 juin

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L’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) organise les 1er et 2 juin 2026 un atelier de sensibilisation consacré aux bonnes pratiques d’hygiène, de production, de conservation et de commercialisation des boissons artisanales, glaces et produits fermentés traditionnels. Cette rencontre réunira plusieurs acteurs du secteur préalablement enregistrés auprès des services de l’AGASA et vise à renforcer les capacités des commerçants et producteurs afin de garantir aux consommateurs des produits plus sûrs et conformes aux exigences sanitaires.

Récemment une polémique autour de la commercialisation de certaines boissons artisanales très prisées des populations, notamment le bissap, le lait caillé ou encore certains jus locaux battait son plein. En effet, des mesures d’interdiction et des opérations de retrait avaient suscité de nombreuses réactions chez les commerçants, certains dénonçant un manque d’accompagnement et d’informations sur les normes sanitaires à respecter. Ces décisions avaient également ravivé le débat autour de la protection de la santé publique et de la survie économique des petits producteurs vivant de ces activités artisanales.

Une approche basée sur l’accompagnement des producteurs

Avec cet atelier, l’AGASA semble ainsi vouloir privilégier une approche davantage axée sur la sensibilisation et l’encadrement des acteurs concernés. L’objectif affiché est de permettre aux producteurs artisanaux de mieux comprendre les règles liées à l’hygiène, à la conservation des produits, aux méthodes de fabrication ainsi qu’aux conditions de commercialisation. Une manière pour l’administration de tendre la main aux commerçants des produits artisanaux, tout en les aidant à adapter leurs pratiques aux normes exigées en matière de sécurité alimentaire. Pour plusieurs observateurs, cette démarche pourrait contribuer à instaurer un climat plus apaisé entre les autorités sanitaires et les vendeurs.

Au-delà du simple cadre pédagogique, cette rencontre traduit également la volonté des autorités de structurer progressivement le secteur des produits artisanaux et traditionnels au Gabon. Entre préservation des activités génératrices de revenus et protection de la santé des consommateurs, le défi reste important. Grâce à ce type d’initiatives, les producteurs pourraient bénéficier d’un meilleur accompagnement technique afin de poursuivre leurs activités dans un cadre réglementaire plus clair et sécurisé.