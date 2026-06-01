Libreville : Eugène Mba part en guerre contre les nuisances sonores

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Dans la nuit du vendredi 29 mai 2026, les rues de Libreville ont résonné d’un tout autre son. Sous la houlette de son maire, Eugène M’ba, la municipalité a orchestré une vaste opération de sensibilisation et de contrôle ciblant les nuisances sonores. Menée de front dans plusieurs quartiers stratégiques de la capitale gabonaise, cette action d’envergure a mobilisé les services municipaux, appuyés pour l’occasion par les forces de la préfecture de police.

Cette descente nocturne ne doit rien au hasard. Elle s’inscrit au cœur d’une politique urbaine stricte, dont la priorité absolue reste de garantir aux Librevillois un cadre de vie paisible. Pour la municipalité, il s’agit avant tout de préserver le bien-être des citoyens. Ce sont en effet les plus vulnérables, enfants, personnes âgées ou malades, qui subissent de plein fouet les excès de décibels qui saturent parfois les nuits de la capitale.

Payer une taxe n’est pas un passe-droit

Au cours de l’opération, les autorités ont tenu à dissiper un malentendu tenace auprès des gérants de bars et de boîtes de nuit. Elles ont fermement rappelé une règle d’or : le paiement de la taxe sur les nuisances sonores ne constitue en aucun cas un droit à diffuser de la musique de manière excessive, surtout lorsque celle-ci devient audible depuis la voie publique. La loi reste la même pour tous, et s’acquitter d’une redevance ne valide aucunement l’incivilité.

Saisies de matériel et contrôles d’identité

Sur le terrain, la tolérance zéro était de mise. Plusieurs tenanciers d’établissements particulièrement bruyants ont été interpellés et rappelés à l’ordre de façon musclée. Pour marquer les esprits et matérialiser la sanction, une quantité importante de matériel audio a été saisie par les agents. Parallèlement, les forces de l’ordre ont procédé à des contrôles d’identité d’usage afin de sécuriser les périmètres ciblés.

À travers cette initiative vigoureuse, la mairie de Libreville réaffirme sa détermination à maintenir l’ordre public et à renforcer la sécurité urbaine. L’impunité n’est plus à l’ordre du jour. D’ailleurs, les autorités ont déjà prévenu : ces opérations coup de poing vont se poursuivre dans l’ensemble des arrondissements de la capitale, avec l’ambition durable d’offrir enfin une ville plus sereine à ses habitants.