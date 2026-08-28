Gabon : TBNI conteste la vente aux enchères de ses biens et menace de poursuivre les éventuels acquéreurs

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Dans un communiqué officiel parvenu à Gabon Media Time ce vendredi 28 août 2026, la direction générale de Transport Bois Négoce International (TBNI) conteste la vente aux enchères annoncée de certains de ses biens. L’entreprise, qui cite également Mont Pelé Bois (MPB) et la Compagnie Forestière des Abeilles (CFA), estime que la procédure engagée est « illégale », au motif que le différend qui l’oppose à la Taskforce serait toujours pendant devant un juge d’instruction. Elle prévient par ailleurs les éventuels acquéreurs qu’elle se réserve la possibilité d’engager des poursuites judiciaires.

Un nouveau front judiciaire semble ainsi s’ouvrir autour des actifs de TBNI. Dans son communiqué, la société ne précise ni la date prévue de la vente aux enchères, ni la nature et la valeur des biens concernés, ni l’autorité à l’origine de la procédure contestée. Elle affirme néanmoins ne pas reconnaître la validité de cette opération et entend utiliser les voies judiciaires pour empêcher, ou à défaut contester, toute cession de ses biens.

TBNI dénonce une « saisie-vente illégale »

« La société TBNI […] ne se reconnaît pas dans cette vente aux enchères de ses biens car l’affaire qui l’oppose à la Taskforce est encore pendante devant le juge d’instruction », indique la direction générale dans le communiqué parvenu à Gabon Media Time. Sur cette base, l’entreprise soutient catégoriquement que « cette saisie-vente est illégale ».

Il s’agit, à ce stade, de la position défendue par TBNI. Le communiqué transmis à notre rédaction ne comporte toutefois pas les décisions judiciaires, actes de saisie ou autres pièces de procédure permettant d’établir les fondements juridiques respectifs des différentes parties. Le caractère légal ou illégal de la vente contestée ne saurait donc être définitivement établi sur la seule base des affirmations de l’entreprise.

Des poursuites annoncées contre les acquéreurs

TBNI va plus loin en adressant une mise en garde aux personnes ou entreprises susceptibles de participer à la vente. « Les éventuels acquéreurs feront l’objet de poursuites judiciaires parce que la vente d’un bien d’autrui est interdite par la loi », prévient la direction générale, qui entend ainsi placer les potentiels acheteurs face au risque d’un contentieux ultérieur.

La société dénonce également la situation de ses installations industrielles. « Nos usines d’Owendo et Barracuda sont frauduleusement occupées », affirme-t-elle, sans fournir dans le communiqué davantage de précisions sur l’identité des occupants, les circonstances de cette occupation ou les procédures judiciaires éventuellement engagées à ce titre. Là encore, ces accusations demeurent celles de TBNI et appellent, pour être appréciées juridiquement, à être confrontées à la position des autres parties.

Une bataille judiciaire appelée à se poursuivre

« Nous rappelons que nul n’est censé ignorer la loi », poursuit la direction générale avant d’annoncer qu’elle « se réserve le droit d’user de toutes les voies de droit pour faire respecter ses droits ». Le communiqué du 28 août marque ainsi la volonté de l’entreprise de déplacer pleinement le différend sur le terrain judiciaire.

Au-delà de la fermeté du ton employé, plusieurs interrogations restent à éclaircir : quel est précisément le fondement de la saisie-vente ? Quel est le statut juridique actuel des biens concernés ? Et surtout, la procédure pendante évoquée par TBNI fait-elle juridiquement obstacle à leur mise aux enchères ? Autant de questions auxquelles les actes de procédure et les décisions des juridictions compétentes devront apporter une réponse, dans un dossier où la bataille autour des actifs de TBNI paraît désormais loin d’être terminée.