Football : Aubameyang déjà co-meilleur buteur de la Liga !

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Transfuge de Marseille pour cause de renflouement des caisses, Pierre-Emerick Aubameyang semble plus que jamais parti pour marquer les esprits en Espagne. Et ce ne sont pas les supporters du Deportivo La Corogne qui diront le contraire. Puisque le Gabonais a déjà inscrit 2 buts en 2 matchs de Liga faisant de lui le co-meilleur buteur du championnat.

37 ans, un âge qui par le passé condamnait les professionnels du football à la retraite. Aujourd’hui, c’est quasiment tendance de continuer à jouer au haut niveau pour une catégorie d’individus. Au nombre de ces mordus du ballon rond figure le capitaine des Panthères du Gabon. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang poursuit sa trajectoire vers le succès malgré ses plus de 400 buts inscrits en carrière.

Aubameyang n’en démord pas, un champion !

Presque raillé à la fin de son aventure à l’Olympique de Marseille, l’attaquant passé par Saint-Étienne, Dortmund Arsenal Barça et Chelsea notamment a su patienter. Un recul stratégique qui lui a permis de donner tort à ceux qui prédisaient sa chute. Pourtant arrivé au Riazor, Aubameyang s’est rappelé qu’il est un felin. Pour preuve en ouverture de Liga contre Elche il marque le tout premier but de la saison espagnole d’une reprise astucieuse.

La vidéo a fait le tour du globe, Auba a encore frappé par sa classe. Mais ce n’était que partie remise puisque dans un duel de promus contre Malaga, l’international Gabonais récidive mais cette fois-ci avec un malin dribble et un but digne de son idole Ronaldo Nazario. On jouait alors la 2eme journée de la Liga. Si quelques minutes après Chupete égalise sur penalty pour l’adversaire et que le match s’est soldé par un match nul, il reste que le départ est canon.

À l’heure où nous couchons ces lignes, le capitaine des Panthères du Gabon est le co-meilleur buteur du championnat d’Espagne de football de première division. À égalité avec Fermin Lopez et Raphinha du FC Barcelone qui ont éclaboussé Elche en ouverture. Autant dire qu’en dépit de son âge avancé, Aubameyang reste un redoutable attaquant. Les défenses espagnoles sont averties. La Panthère noire venue de Minvoul a toujours les dents acérées pour dévorer les défenses. Gageons que cette dynamique sera maintenue.