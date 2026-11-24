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Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annulé, ce mardi 24 novembre 2026, la décision de la CAF qui avait attribué le trophée au Maroc sur tapis vert. Réunie à Lausanne, la juridiction suisse a rendu une sentence unanime qui consacre le Sénégal champion d’Afrique 2025, au terme d’un feuilleton judiciaire de plus de 10 mois.

Tout observateur du sport roi se souvient de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) du 18 janvier à Rabat. Après un penalty accordé au Maroc, quelques joueurs sénégalais avaient momentanément quitté la pelouse pour protester. À leur retour, l’arbitre a fait reprendre le jeu. Le penalty maintenu avait été exécuté par Brahim Diaz puis arrêté par Édouard Mendy.

Le Sénégal champion sur et en dehors du rectangle vert !

C’est durant les prolongations que Pape Gueye réglait la mire d’une frappe surpuissante. Seulement, quelques jours après la cérémonie de remise de médailles et de trophée, le Jury disciplinaire de la CAF, qui vait d’abord rejeté la réclamation de la Fédération marocaine, revenait sur sa décision le 17 mars 2026. Le Jury d’appel déclarait alors le Sénégal forfait (0-3), en application des articles 82 et 84 du règlement de la CAN.

La Fédération sénégalaise sentie lésée a saisi le TAS fin mars, et l’affaire a été plaidée à huis clos le 8 octobre. Présidée par le professeur Gérald Simon, avec Ulrich Haas et Luigi Fumagalli, la formation arbitrale a retenu que la reprise du match relevait de l’autorité exclusive de l’arbitre, conformément à la Loi 5 des Lois du jeu de l’IFAB. Elle a rattaché cette décision à la doctrine du « field of play ». Pour faire clair, le raisonnement du Tribunal arbitral du Sport tient en 3 points.

En effet, les articles 82 et 84 ne servent qu’à déterminer l’issue d’un match lorsque l’arbitre constate l’arrêt définitif de la rencontre. Or ce n’était pas le cas ici, l’arbitre n’ayant pas mis fin à la partie. Aussi, la décision arbitrale n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’arbitraire. Le résultat acquis sur le terrain est donc rétabli (1-0) pour le Sénégal après prolongation. Les frais d’arbitrage sont supportés aux deux tiers par la Fédération marocaine et pour un tiers par la CAF. Le sport a gagné sur le tripatouillage !