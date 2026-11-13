Gabon : 45 % des patients du Samu Social atteints d’une maladies liées à l’alimentation

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Au Gabon, l’alimentation serait devenue un facteur majeur de dégradation de la santé des populations. Invité de l’émission « Le Canapé Rouge » de Gabon Media Time, le 9 novembre 2026, le Dr Wenceslas Yaba, coordonnateur général du SAMU Social Gabonais, a révélé que 100 324 des 222 943 personnes prises en charge entre le 1er janvier et le 30 septembre 2026 présentaient des pathologies associées à l’alimentation, soit près de 45 % des patients. Une situation qui, selon le médecin, traduit les conséquences sanitaires de la précarité alimentaire et de l’évolution des habitudes de consommation au Gabon.

La question de l’alimentation ne relève plus uniquement du pouvoir d’achat des ménages gabonais. Elle constitue également un enjeu de santé publique, à mesure que les maladies chroniques et les troubles digestifs occupent une place croissante dans les consultations médicales. C’est le constat dressé par le Dr Wenceslas Yaba lors de son passage sur le plateau du Canapé Rouge. S’appuyant sur les données recueillies par le SAMU Social Gabonais, le médecin a établi un rapprochement entre les habitudes alimentaires, la précarité économique et plusieurs affections diagnostiquées chez les patients. Des résultats qui interrogent autant la qualité des produits consommés que la capacité des ménages à accéder à une alimentation équilibrée.

Plus de 100 000 patients concernés en neuf mois

Selon les chiffres présentés par le coordonnateur général du SAMU Social, 222 943 personnes ont bénéficié d’une prise en charge entre janvier et septembre 2026. Parmi elles, 100 324 auraient présenté des pathologies que les équipes médicales associent à l’alimentation. « 45 % qui viennent pour des problèmes gastriques ou diarrhées, 45 % qui viennent pour l’intoxication alimentaire, l’hypertension, le diabète », a expliqué le médecin, en énumérant les principales affections identifiées.

Le Dr Wenceslas Yaba précise que ces données reposent sur les fiches individuelles renseignées lors des consultations. Celles-ci comportent notamment l’identité du patient, les motifs de consultation, les examens réalisés et le diagnostic retenu. Toutefois, cette classification mérite d’être examinée avec précision : si certaines intoxications alimentaires peuvent être directement imputées à la consommation d’aliments contaminés, des maladies comme le diabète ou l’hypertension présentent des causes multiples. L’alimentation peut contribuer à leur apparition ou à leur aggravation, sans constituer nécessairement leur origine exclusive.

La pauvreté alimentaire au cœur du problème

Pour le coordonnateur général du SAMU Social, cette situation ne peut être dissociée des difficultés économiques rencontrées par une partie de la population. Interrogé sur la possibilité de recommander une alimentation plus saine aux ménages les plus modestes, il a insisté sur une réalité sociale : de nombreuses familles ne disposent pas des ressources nécessaires pour choisir leurs produits alimentaires en fonction de leur qualité nutritionnelle.

« Les pauvres estampillés comme tels ne peuvent pas choisir. Ils doivent manger d’abord, point, ces familles. », a-t-il déclaré. Selon lui, la priorité consiste donc à mettre en place des mécanismes d’aide permettant aux populations vulnérables d’accéder à une alimentation suffisante. Le médecin estime également que la dégradation de la production agricole locale, l’exode rural et la dépendance aux importations contribuent à fragiliser les habitudes alimentaires des Gabonais.

Une évolution des maladies qui interpelle le système sanitaire

Au-delà des troubles digestifs, le Dr Wenceslas Yaba attire l’attention sur la progression des maladies non transmissibles. Il cite notamment l’hypertension artérielle, le diabète, les accidents vasculaires cérébraux et les affections cardiovasculaires. Ces pathologies, dont les facteurs de risque peuvent inclure l’alimentation, la sédentarité et d’autres déterminants sanitaires, nécessitent souvent une prise en charge prolongée et un accès régulier aux médicaments.

Cette évolution pose la question de l’adaptation du système de santé gabonais à des besoins médicaux qui ne se limitent plus aux maladies infectieuses. Elle appelle également une meilleure articulation entre prévention nutritionnelle, contrôle sanitaire des aliments et prise en charge des maladies chroniques. Les données du SAMU Social constituent à cet égard un signal d’alerte, même si elles ne permettent pas, à elles seules, d’établir la prévalence nationale des maladies liées à l’alimentation.

Vers une politique de prévention alimentaire plus ambitieuse ?

Pour Wenceslas Yaba, la réponse ne saurait être exclusivement médicale. Elle doit également intégrer les politiques agricoles, l’aménagement du territoire et l’accompagnement des ménages vulnérables. Le médecin plaide notamment pour un soutien à la production vivrière et pour des dispositifs permettant aux populations les plus modestes de mieux se nourrir.Reste à déterminer dans quelle mesure les constats du SAMU Social pourront contribuer à l’élaboration de politiques publiques fondées sur des données sanitaires consolidées.

Une analyse épidémiologique approfondie permettrait notamment de distinguer les maladies directement provoquées par l’alimentation de celles auxquelles elle contribue parmi d’autres facteurs. Car derrière ces 100 324 consultations recensées se pose une question essentielle : comment améliorer durablement la santé des Gabonais lorsque, pour une partie des ménages, la priorité quotidienne demeure simplement de pouvoir manger ?