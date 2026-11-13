Élim/CAN 2027 : le Gabon tenu en échec (0-0) par le Lesotho à la mi-temps !

Ecouter l'article

Rien de rassurant à Franceville notamment au stade de la Rénovation, ce vendredi 13 novembre 2026, où le Gabon n’a pas trouvé la clé face au Lesotho, dans le groupe A des éliminatoires de la CAN 2027. Score nul et vierge à la mi-temps (0-0), et un goût d’inachevé pour les éléments de Sébastien Migné, sélectionneur national du Gabon.

Les hommes de Sébastien Migné sont entrés dans leur match sur la pointe des pieds. Trop timorés, le Panthères ont laissé les Crocodiles, loin d’être des figurants, imposer un pressing haut et gêner la relance. Dans l’entrejeu, Mario Lemina a bien tenté de poser le tempo, mais les courses n’ont pas suivi. Henrick Do Marcolino trop perdu.

Attention Panthères, crocodiles rusés !

Devant, l’animation est restée stérile. La circulation offensive Allevinah, Bouanga et Effaghe, pourtant bien huilée sur le papier, n’a jamais déstabilisé un bloc adverse compact et discipliné. Les offensives gabonaises se sont heurtées à un mur, faute de vitesse et de justesse dans le dernier geste. Pire, les Panthères ont failli payer cash. Mokhachane a fait passer un frisson dans le dos du stade en obligeant Jean-Noël Amonome à se détendre.

Le gardien gabonais, vigilant, a sauvé les siens. Sans lui, la soirée aurait pu prendre un tout autre visage. La seule vraie riposte est arrivée vers la 20e minute. Sur un contre mal exécuté, Denis Bouanga, d’ordinaire si tranchant face au but en MLS, a manqué sa frappe. Le geste du finisseur n’y était pas, et l’occasion s’est envolée. Au repos, le constat est clair.

Le Gabon doit hausser le ton, gagner ses duels et accélérer le jeu. Dans le vestiaire, Migné aura des mots à dire pour remobiliser ses troupes. Car si les Panthères n’élèvent pas leur niveau après la pause, la surprise n’est pas à exclure.