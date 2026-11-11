Gabon : l’ANPI mise sur son guichet unique pour simplifier la création d’entreprises

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L’Agence nationale de promotion des investissements du Gabon (ANPI-Gabon) annonce une progression du nombre d’entreprises formalisées à travers son Guichet de l’investissement, passé de 12 856 en 2024 à 13 710 en 2025, soit une hausse de 6,6 %. Créé le 5 février 2018, ce dispositif de centralisation des formalités administratives s’appuie depuis 2020 sur un Guichet numérique de l’investissement (GNI). Huit ans après son lancement, l’agence présente cette évolution comme un indicateur de l’amélioration de l’environnement entrepreneurial gabonais.

La simplification des démarches administratives constitue l’un des principaux leviers de développement du secteur privé au Gabon. Dans une communication consacrée au huitième anniversaire de son Guichet de l’investissement, l’ANPI-Gabon met en lumière les transformations engagées depuis 2018 pour faciliter la création d’entreprises. Entre regroupement des administrations, dématérialisation des procédures et augmentation du nombre de structures formalisées, l’agence revendique des avancées. Reste néanmoins à apprécier ces résultats au regard des contraintes auxquelles les entrepreneurs demeurent confrontés après leur immatriculation.

Une progression de 854 entreprises entre 2024 et 2025

Selon les données communiquées par l’ANPI-Gabon, 12 856 entreprises ont été formalisées entre janvier et décembre 2024, contre 13 710 sur la même période en 2025. Cette évolution représente 854 entreprises supplémentaires, soit une augmentation de 6,6 %. Un résultat qui témoigne d’une progression de l’activité enregistrée par le guichet, même si les données publiées ne permettent pas de déterminer la part respective des nouvelles créations et des éventuelles régularisations d’activités existantes.

Pour l’agence, cette hausse illustre l’intérêt d’un dispositif conçu pour réduire les obstacles administratifs à l’entrepreneuriat. Toutefois, le volume d’entreprises formalisées ne renseigne pas, à lui seul, sur leur taux de survie, leur chiffre d’affaires ou les emplois effectivement créés. Ces indicateurs complémentaires permettraient d’apprécier plus précisément la contribution du guichet à la structuration du tissu économique national.

Le numérique au service de la simplification administrative

Lancé le 5 février 2018, le Guichet de l’investissement repose sur le principe du One-Stop-Shop, qui centralise les administrations intervenant dans les formalités entrepreneuriales. Il associe notamment la Direction générale des impôts (DGI), le greffe du tribunal de commerce, la CNSS, la CNAMGS, l’OGAPI, la DGDI, l’AGASA, l’AGANOR et la Direction des publications officielles. L’objectif est de permettre aux entrepreneurs d’accomplir plusieurs démarches au même endroit, sans multiplier les déplacements.

En 2020, l’ANPI-Gabon a franchi une nouvelle étape avec la mise en place du Guichet numérique de l’investissement, accessible sur la plateforme www.gni-anpigabon.com. Ce service permet d’engager à distance les procédures de création et de gestion administrative d’une entreprise. Selon l’agence, cette dématérialisation vise à accélérer les traitements, améliorer la transparence et faciliter l’accès aux services. Son efficacité demeure toutefois liée aux délais de réponse des administrations partenaires et au fonctionnement effectif des procédures numériques.

De la formalisation à la pérennité des entreprises

Entre 2018 et 2026, le Guichet de l’investissement est ainsi passé d’un dispositif physique de centralisation administrative à une offre intégrant des services numériques. L’ANPI-Gabon présente cette évolution comme un élément de sa stratégie d’attractivité économique. La possibilité d’engager les démarches depuis un ordinateur ou un téléphone constitue notamment un avantage pour les porteurs de projets éloignés des principaux centres administratifs, sous réserve d’un accès suffisant à Internet.

Mais le véritable défi reste celui du développement durable des entreprises créées. L’accès au financement, la fiscalité, les délais de paiement, le coût de l’énergie et la sécurité des relations contractuelles continuent de peser sur l’activité économique. Pour mesurer pleinement l’impact de son guichet, l’ANPI-Gabon gagnerait donc à publier également les délais moyens de traitement, les taux de rejet des dossiers et les données relatives à la pérennité des entreprises accompagnées. Car si la simplification administrative facilite l’entrée dans l’entrepreneuriat, c’est la capacité des entreprises à survivre, investir et créer des emplois qui permettra d’en mesurer les retombées réelles sur l’économie gabonaise.