Gabon : les administrateurs de groupes WhatsApp et Facebook soumis aux obligations éthiques des journalistes ?

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Les administrateurs de groupes WhatsApp, de pages Facebook et de chaînes numériques pourraient voir leur responsabilité engagée lorsqu’ils diffusent des contenus ayant une portée comparable à celle d’un média. Dans un communiqué publié le 11 novembre 2026, la Haute Autorité de la Communication (HAC), présidée par Germain Ngoyo Moussavou, rappelle que les articles 51 et 54 du Code de la communication imposent certaines obligations éthiques aux producteurs et diffuseurs de contenus numériques, même lorsqu’ils ne sont pas journalistes professionnels. Une interprétation qui soulève une question fondamentale : jusqu’où peut s’étendre la régulation des échanges sur les réseaux sociaux ?

Au Gabon, les réseaux sociaux occupent désormais une place importante dans la circulation de l’information et le débat public. Groupes WhatsApp, pages Facebook et chaînes numériques constituent des espaces où se diffusent quotidiennement actualités, opinions, accusations et commentaires. Mais cette liberté de communication s’accompagne d’obligations dont les contours demeurent parfois méconnus. En rappelant que certains administrateurs de communautés numériques sont soumis aux mêmes exigences éthiques que les journalistes, la HAC remet au centre du débat la distinction entre communication privée, expression citoyenne et activité de diffusion d’informations destinées au public.

Des obligations éthiques au-delà de la profession journalistique

Dans son communiqué du 11 novembre, la HAC s’appuie sur les articles 51 et 54 du Code de la communication pour rappeler que les obligations éthiques ne concernent pas exclusivement les journalistes professionnels. Selon l’interprétation présentée par le régulateur, toute personne physique exerçant une activité de création, de production, d’édition, de diffusion ou de modération de contenus destinés au public peut être soumise à des exigences comparables, même lorsque cette activité ne constitue pas sa profession principale.

Cette position concerne particulièrement les administrateurs de pages, de groupes et de chaînes numériques, y compris fermés, lorsque leur audience confère à leurs publications une portée et une crédibilité comparables à celles d’un média. La HAC les invite notamment à vérifier leurs sources, à éviter la diffusion de fausses informations et à s’abstenir de relayer des contenus portant atteinte à l’honneur, à la vie privée ou à la dignité humaine. Il ne s’agit toutefois pas, à la seule lecture du communiqué, d’assimiler automatiquement tous les administrateurs de groupes aux journalistes professionnels.

Où s’arrête la conversation privée ?

La principale interrogation concerne la frontière entre les échanges privés et la communication destinée au public. Un groupe WhatsApp familial, une conversation entre collègues et une communauté réunissant plusieurs milliers de membres autour de l’actualité ne présentent manifestement pas les mêmes caractéristiques. Pourtant, le communiqué de la HAC mentionne expressément les groupes fermés, dès lors que leur audience donne aux contenus diffusés une portée comparable à celle d’un média.

Cette précision soulève une difficulté d’interprétation. Le caractère fermé d’un groupe ne suffit pas nécessairement à déterminer si les informations qui y circulent relèvent d’une communication privée ou publique. La taille de l’audience, les conditions d’accès, la nature des publications et leur destination pourraient constituer des éléments d’appréciation. Toutefois, le communiqué ne fixe aucun seuil chiffré ni critère exhaustif permettant de déterminer à partir de quand un administrateur de communauté entre dans le champ de ces obligations.

Une responsabilité qui pourrait dépasser l’auteur du contenu

La HAC va plus loin en invoquant l’article 8 de l’ordonnance n°0011/PR/2026 du 26 février 2026. Selon les termes rapportés dans son communiqué, tout utilisateur participant à l’amplification de la diffusion d’un contenu illicite peut engager sa responsabilité solidairement avec l’auteur de ce contenu. Cette disposition introduit une dimension supplémentaire : la responsabilité ne concernerait plus uniquement celui qui produit une publication, mais pourrait également atteindre ceux qui contribuent à sa propagation.

Encore faut-il distinguer plusieurs situations. Administrer un groupe, publier une information, transférer un message ou laisser subsister un contenu litigieux ne constituent pas nécessairement des comportements juridiquement équivalents. La qualification du caractère illicite d’une publication, le rôle effectivement joué par chaque intervenant et les conditions d’engagement de sa responsabilité doivent être appréciés au regard des textes applicables. Le communiqué de la HAC ne permet pas, à lui seul, d’affirmer que tout administrateur serait automatiquement responsable de l’ensemble des messages publiés par les membres de son groupe.

Entre responsabilisation numérique et liberté d’expression

L’objectif affiché par le régulateur consiste à prévenir les discours de haine, les stigmatisations ethniques, politiques ou religieuses, la désinformation et les atteintes aux droits d’autrui. Dans un environnement où une publication peut être relayée massivement en quelques minutes, le rappel des exigences de vérification et de prudence répond à des préoccupations réelles. La liberté de communiquer ne saurait, en effet, constituer une immunité face aux infractions prévues par la loi.

Pour autant, l’application de ces obligations appelle une clarification indispensable. Assimiler certaines activités de diffusion numérique à des pratiques médiatiques ne doit pas conduire à confondre les responsabilités d’un directeur de publication avec celles d’un citoyen administrant un espace de discussion. La question centrale reste celle des critères juridiques permettant d’établir cette distinction. À défaut de précisions suffisantes, le risque serait de laisser les internautes dans l’incertitude sur l’étendue de leurs obligations, alors même que la régulation de l’espace numérique doit concilier protection des personnes, sécurité juridique et liberté d’expression.