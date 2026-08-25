Fête des cultures : La Peyrie EMF solidifie sa présence auprès des populations

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​Après neuf années d’absence, la Fête des cultures a signé son grand retour à Libreville pour sa 15e édition. Cet événement incontournable a offert une vitrine d’exception aux acteurs locaux, parmi lesquels la microfinance La Peyrie EMF. Présente pour la toute première fois à cette manifestation, l’institution de deuxième catégorie a affirmé sa volonté de se rapprocher des populations et d’accroître sa visibilité.

Pour ses dirigeants, ce rendez-vous représentait une opportunité stratégique majeure d’ancrage territorial. « Nous avons voulu représenter notre structure et faire connaître davantage notre microfinance », a expliqué Laure Bitoli, administrateur de La Peyrie EMF. Au-delà de l’aspect promotionnel, l’établissement entend réaffirmer son engagement social auprès des entrepreneurs et des particuliers. « C’est également de dire aux Gabonais que nous existons, que nous sommes en mesure de les accompagner, de financer leurs projets », a-t-elle souligné au terme des trois jours de festivités.

Une synergie réussie entre tradition et opportunités

​Sur le terrain, l’initiative a suscité un véritable enthousiasme auprès des visiteurs venus célébrer le patrimoine. Déambulant entre les différents espaces, le public a apprécié la diversité des stands et la dynamique d’ouverture culturelle. « Je suis très satisfait de cet engouement. Il faut avouer que cela faisait longtemps et ce type de rendez-vous culturel nous a manqué. » a confié Landry, visiteur du site. En effet, en mêlant opportunités et retour aux sources sur un même espace, la quinzième édition de la Fête des cultures envoie un signal fort. Celui de l’acceptation de ses valeurs tout en s’adaptant aux évolutions de l’heure.

Au sortir de ces trois jours de célébration, qui ont réuni les acteurs culturels de tous bords, l’effervescence était à son comble dans chacune des zones qui ont abrité les différentes activités. En conjuguant soutien au tissu économique local et valorisation de l’identité culturelle, La Peyrie EMF marque ainsi un point décisif dans sa stratégie de proximité avec les citoyens.