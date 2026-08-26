Festival du cinéma chinois : c’est parti pour une immersion au cœur du 7e art à Libreville 

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Le Festival du cinéma chinois a lancé ses projections le mardi 25 juin 2026, au sein de l’Ambassade de Chine au Gabon. Un événement organisé dans le cadre de la célébration de l’Année des échanges culturels et humains Chine-Afrique 2026. Ce programme est ouvert au public désireux de découvrir l’expertise de l’industrie cinématographique chinoise durant trois jours.

Pour sa première soirée de projection, le Festival du cinéma du chinois a vu la présence de nombreux jeunes, et amateurs du cinéma asiatique. Notamment les étudiants de l’institut Confucius de l’Université Omar Bongo et des petits enfants venus par dizaine. C’est autour du film « The bravest », un film dramatique, que se sont retrouvés les amoureux de cinéma. Sortie en 2019, cette production chinoise met en avant la bravoure des sapeurs-pompiers.

3 jours pour communier avec le cinéma chinois

L’intrigue du film s’inspire de faits réels. En effet, ce long métrage retrace les événements de la marée noire du Port de Dalian dans une province côtière du pays, qui remonte au mois de juillet 2010. À l’époque, les deux pipelins avaient fait déverser 1500 tonnes de pétroles dans la Mer jaune de Chine et qui s’étend sur 900km², mettant la vie de millions d’habitants en jeu. Entre sacrifice, courage et désespoir, le film est un fleuve d’émotions auxquels les cinéphiles présents ont succombé.

« C’était un film très intéressant. On ne s’y attendait pas au début, mais c’est une vraie réussite et riche en émotion. Vraiment Bravo ! » a confié un des participants au sortir de la salle. Un avis qui a été partagé par l’entièreté de l’assistance. Un départ qui donne le ton à ces 72h autour du Festival du cinéma chinois. Un acte qui vient une fois de plus renforcer les liens amicaux et d’échanges interculturels entre les deux nations.