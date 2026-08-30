Gabon : après la rupture politique, Oligui Nguema appelle à une «société disciplinée et responsable»

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Trois ans après le « Coup de la Libération » du 30 août 2023, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, veut désormais inscrire la Ve République dans une nouvelle doctrine : celle de la discipline et de la responsabilité. Dans son discours prononcé ce 30 août 2026 à Makokou, le chef de l’État a multiplié les appels à la rigueur, aussi bien à l’endroit de l’administration que des fonctionnaires, entrepreneurs et citoyens. Une manière de signifier qu’après la rupture politique et institutionnelle, le nouveau régime entend faire du comportement individuel et collectif une condition de la transformation du pays.

Le vocabulaire employé par Brice Clotaire Oligui Nguema n’est pas anodin. Alors que les premières années ayant suivi le 30 août 2023 ont été largement consacrées à la refondation institutionnelle, le président entend désormais déplacer l’exigence vers le fonctionnement quotidien de la société. Pour lui, « l’esprit du Coup de la Libération » doit permettre de « bâtir une société disciplinée et responsable » et de corriger les dérives qui affectent l’État comme les comportements individuels.

La responsabilité érigée en principe de gouvernance

Cette discipline concerne d’abord l’appareil public. Le chef de l’État a évoqué les irrégularités constatées dans la Fonction publique, les nombreux cas d’abandon de poste et la nécessité de réformer le statut des agents publics. À cette exigence administrative s’ajoute un principe plus large : « chacun doit désormais répondre de ses actes », qu’il soit ministre, magistrat, militaire, médecin, agent public ou opérateur économique.

Le président entend également combattre les protections corporatistes susceptibles, selon lui, d’entraver cette responsabilisation. « Le corporatisme ne doit pas prendre le pas sur la responsabilité », a-t-il prévenu. Une doctrine qui ne pourra cependant acquérir sa pleine portée que si elle est appliquée uniformément, indépendamment du rang, de la fonction ou de la proximité avec le pouvoir.

Des entrepreneurs également appelés à la discipline

L’économie n’échappe pas à cette philosophie. En dénonçant les bénéficiaires de financements publics qui « refusent aujourd’hui d’honorer leurs engagements », Brice Clotaire Oligui Nguema veut notamment rompre avec l’assimilation du crédit public à une aide qui pourrait ne jamais être remboursée.

« Il n’y a pas de développement sans rigueur, ni d’entrepreneuriat sans loyauté envers la Nation et les institutions qui les soutiennent », a-t-il déclaré. Derrière cette formule apparaît une conception de l’intervention publique fondée sur la réciprocité : l’État accompagne, mais le bénéficiaire doit respecter ses obligations afin que les mécanismes puissent profiter à d’autres.

De la discipline administrative au patriotisme quotidien

Cette doctrine s’étend enfin aux citoyens et aux symboles nationaux. En instituant la levée et la descente des couleurs ainsi que le port du pagne chaque vendredi, le chef de l’État dit avoir voulu faire de ces pratiques « des actes de fidélité à la Nation ». La discipline prend ainsi, dans le discours présidentiel, une dimension autant civique qu’administrative et économique.

« Le 30 août 2023 a forgé notre patriotisme et a fait de nous un peuple libre ; notre discipline fera de nous un grand peuple », a conclu Brice Clotaire Oligui Nguema. Trois ans après la rupture politique, le président dessine ainsi les contours d’une Ve République où la liberté retrouvée devrait désormais s’accompagner de devoirs. Reste à démontrer que cette exigence de discipline sera appliquée avec la même rigueur aux citoyens ordinaires, aux agents publics et à ceux qui exercent les plus hautes responsabilités de l’État.