Gabon : cancer de la prostate, quand les préjugés masculins deviennent un obstacle au dépistage

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Au Gabon, la peur du toucher rectal continue de dissuader certains hommes de consulter pour évaluer leur santé prostatique. Entre gêne, représentations de la virilité et méconnaissance des examens médicaux, les réticences persistent alors que le cancer de la prostate constitue un enjeu majeur de santé masculine. À l’occasion de Novembre bleu, mois de sensibilisation aux cancers masculins, le ministère de la Santé appelle à dépasser ces préjugés. Le Pr Stevi Ndang Ngou, du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL), rappelle notamment l’intérêt du toucher rectal dans l’évaluation de la prostate, en complément du dosage sanguin du PSA.

Peut-on laisser la peur d’un examen médical compromettre la détection précoce d’une maladie potentiellement grave ? Cette interrogation prend tout son sens au Gabon, où le toucher rectal demeure entouré de nombreux tabous. Pour certains hommes, cet examen est encore perçu comme une atteinte à leur intimité, voire à leur virilité. Une représentation qui contribue à éloigner une partie de la population masculine des consultations préventives. Pourtant, face au cancer de la prostate, la sensibilisation et le recours à une évaluation médicale adaptée constituent des moyens essentiels pour identifier les situations nécessitant des investigations complémentaires.

Le toucher rectal, un examen encore victime des préjugés

Dans les conversations, les plaisanteries et les réactions de rejet témoignent d’une méconnaissance persistante du toucher rectal. Certains hommes refusent catégoriquement d’envisager cet examen, préférant s’en remettre exclusivement à une prise de sang. Cette attitude traduit souvent une confusion entre un acte médical réalisé dans un cadre professionnel et les représentations sociales ou sexuelles qui lui sont abusivement associées.

Dans une vidéo diffusée par le ministère de la Santé à l’occasion de Novembre bleu, le Pr Stevi Ndang Ngou, du CHUL, rappelle que cet examen « n’est ni une atteinte à la virilité ni une humiliation ». Le toucher rectal consiste, pour le médecin, à examiner la prostate à travers la paroi du rectum afin d’en apprécier notamment le volume, la consistance et la présence éventuelle d’anomalies. Il s’agit d’un geste médical bref, réalisé avec le consentement du patient, dans le respect de son intimité et de sa dignité.

Le dosage du PSA ne suffit pas toujours à écarter une anomalie

Le dépistage et l’évaluation des maladies prostatiques peuvent notamment faire intervenir le dosage sanguin de l’antigène spécifique de la prostate, communément appelé PSA. Cet examen permet de mesurer une protéine produite par la prostate. Toutefois, un taux élevé ne signifie pas automatiquement la présence d’un cancer, puisqu’il peut également être associé à d’autres affections prostatiques.

Inversement, un résultat considéré comme normal ne permet pas d’exclure formellement toute anomalie. Le toucher rectal peut, dans certaines situations, apporter des informations cliniques complémentaires, notamment lorsqu’une zone suspecte est palpable. Il ne permet cependant pas, à lui seul, de diagnostiquer un cancer. La nécessité de le réaliser dépend de l’évaluation du médecin, des symptômes, de l’âge, des antécédents familiaux et des recommandations médicales applicables. Des examens complémentaires peuvent être proposés lorsqu’une anomalie est suspectée.

La peur du diagnostic, un autre frein à la prévention

Au-delà des représentations liées à la masculinité, le refus de consulter peut également être alimenté par la crainte de découvrir une maladie grave. Certains hommes préfèrent attendre l’apparition de symptômes avant de solliciter un avis médical. Or, un cancer de la prostate peut évoluer sans provoquer de manifestations particulières à ses premiers stades, ce qui rend la discussion préventive avec un professionnel de santé particulièrement importante.

La prévention ne doit toutefois pas être confondue avec la multiplication systématique des examens. Le dépistage du cancer de la prostate repose sur une décision éclairée, prise après discussion des bénéfices et des limites des investigations proposées. Certains résultats peuvent conduire à des examens supplémentaires ou à la détection de cancers peu évolutifs qui n’auraient jamais causé de symptômes. L’information du patient demeure donc essentielle pour éviter aussi bien le renoncement aux soins que les interventions inutiles.

Novembre bleu, une occasion de changer les comportements

La campagne Novembre bleu constitue une opportunité pour renforcer l’information des hommes sur les maladies prostatiques et déconstruire les idées reçues qui entourent les consultations urologiques. Cette sensibilisation devrait également encourager les échanges au sein des familles, des entreprises et des communautés, où les questions de santé masculine restent parfois difficiles à aborder.

Au Gabon, l’enjeu est aussi de faciliter l’accès aux consultations spécialisées, notamment pour les hommes vivant en dehors des principaux centres urbains. Une meilleure information sur les facteurs de risque, les signes d’alerte et les possibilités de prise en charge permettrait de favoriser un recours plus précoce aux professionnels de santé. Car la virilité ne se mesure pas au refus d’un examen médical : elle ne devrait jamais devenir un obstacle à une décision éclairée concernant sa propre santé