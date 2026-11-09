Gabon : Harold Leckat dissèque la «brimade institutionnelle» dans le monde de l’entrepreunariat

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C’est devant un parterre d’invité venant du monde médiatique, politique et de la société civile, réuni à la Résidence hôtelière Flanna B au Bas de Gué-Gué, que l’auteur et entrepreneur Harold Leckat Igassela a dévoilé le samedi 07 novembre 2026 son tout dernier ouvrage, Entreprendre au Gabon: sous la brimade institutionnelle, paru aux Éditions Jets d’Encre. Introduite par Lyonnel Mbeng Essone, la cérémonie a rapidement cédé la place à une tribune sans concession, suivie d’un dialogue approfondi avec les journalistes et le public.

Loin des longs discours théoriques, l’auteur a d’emblée affirmé l’ancrage intime de son travail. « Ce livre est ma parole, mon témoignage, ma version des faits », a-t-il déclaré avant de nuancer en indiquant que cet essai « raconte une expérience personnelle, mais il ne s’y enferme pas. »

Riche d’un parcours transversal, de juriste à journaliste, puis fondateur d’entreprises de médias, Harold Leckat Igassela a traversé un basculement décisif lors de son arrestation, de sa garde à vue et de sa détention. Une période sombre qui a agi comme un déclencheur, poussant ce professionnel à vouloir « comprendre, documenter, écrire et transmettre » la réalité complexe du terrain économique local.

L’engrenage des « brimades institutionnelles »

Au fil de la présentation, la notion clé de « brimade institutionnelle » a guidé les échanges. L’auteur y dénonce des mécanismes pernicieux qui étouffent la création de valeur : factures en souffrance, requêtes ignorées, lenteurs procédurales inexplicables ou encore engagements bafoués. Ces obstacles du quotidien finissent par tarir la dynamique des créateurs d’entreprise.

Une vue du public lors de la présentation de l’essai Entreprendre au Gabon: sous la brimade institutionnelle © D.R.

Synthétisant la situation par une formule frappante, il résume : « L’initiative est tolérée, rarement facilitée, souvent éprouvée. » Un constat amer sur l’environnement des affaires contemporain.

Du diagnostic à l’appel à la réforme

Pourtant, le livre refuse le piège de l’amertume ou de l’invective gratuite. Harold Leckat Igassela a tenu à recadrer fermement l’objectif de sa démarche. « Ce livre n’est ni une plainte ni un règlement de comptes. C’est un témoignage, une alerte et une contribution au débat public. », a-t-il souligné avant de trancher en indiquant que « Ce qui m’intéresse, ce n’est pas la revanche. C’est la réforme. »

L’auteur et Directeur de publication de GMT Harold Leckat © D.R.

Parmi les voies de sortie esquissées figure la mise en place d’un pacte national pour l’entrepreneuriat libre et engagé. Ce projet repose sur des piliers clairs : prévisibilité de la règle du jeu, protection juridique effective, loyauté contractuelle et responsabilité réciproque entre la puissance publique et les acteurs privés.

Vers un nouveau pacte de confiance

La séance s’est conclue par de riches débats touchant aussi bien à la viabilité économique des médias qu’au fonctionnement général des institutions et à la sécurité des investissements. Pour l’auteur, qui propose un regard lucide mais constructif sur l’avenir, la trajectoire est tracée : « L’enjeu n’est pas d’opposer l’État et l’entreprise, mais de les réconcilier autour de la confiance. ». A noter que l’ouvrage Entreprendre au Gabon: sous la brimade institutionnelle est désormais disponible à la commande.