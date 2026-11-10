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Libreville : l’ambassade du Japon ouvre ses portes pour des sessions de Line Up dès le 13 novembre 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 10 novembre 2026 à 9h18min
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L’ambassade du Japon lance dès le 13 novembre 2026 une programmation cinématographique éclectique et captivante, ouverte à tous les passionnés du Septième Art et de traditions asiatiques. Cet événement culturel promet des moments d’évasion uniques, mettant à l’honneur des œuvres variées allant de la comédie burlesque aux chefs-d’œuvre de l’animation moderne.

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Le coup d’envoi de ce Line Up sera donné le vendredi 13 novembre 2026 à 19h00 avec la projection de la comédie A Samurai in Time (2024), qui raconte l’histoire insolite d’un samouraï propulsé 140 ans dans le futur sur un plateau de tournage. Le public gabonais pourra également découvrir ou redécouvrir des monuments de l’animation japonaise tels que le célèbre succès mondial Your Name. (2016) ou encore le touchant long-métrage The Boy and the Beast (2015), qui explore les liens profonds unissant un enfant et une bête solitaire. 

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Entre projections cultes et art de l’origami

Au-delà des projections programmées les mercredis et vendredis après-midi à partir de 16h00, avec des ouvertures de portes prévues dès 15h15, l’ambassade mise sur l’interactivité culturelle. À cet effet, des ateliers d’origami exclusifs sont ainsi organisés les samedis 14 novembre et 5 décembre 2026, de 14h30 à 15h15, permettant aux petits et grands de s’initier à cet art ancestral du pliage de papier avant de s’installer confortablement pour la séance de Your Name. prévue à 16h00. 

Cette initiative culturelle se veut résolument tournée et accessible à l’ensemble des habitants de Libreville. L’entrée est totalement gratuite mais est soumise à la limite de places disponibles lors de ces rendez-vous. C’est donc une opportunité idéale pour s’immerger dans la richesse artistique du Japon, renforcer les liens d’amitié culturelle et partager des émotions fortes en familles ou entre cinéphiles. Et pour les tenir en haleine, cette programmation artistique pour clore l’année promet découverte, évasion et partage. 

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