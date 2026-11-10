Gabon : Aline Sylvie Minko Mi Etoua à la tête du jury des DIWAA 2026

Ecouter l'article

Pour leur quatrième édition, qui se tiendra le 18 décembre 2026 au Palais des Congrès de Libreville, les DIGIeWOMEN Awards Africa (DIWAA) placent la barre très haut. Coorganisé avec l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes du Gabon (ARCEP) et placé sous le marrainage de Nina Abouna, experte en management public, l’événement s’entoure d’un jury d’exception.

À la barre de cette édition, Aline Sylvie Minko Mi Etoua apporte plus de vingt-trois années d’expérience au service de l’État. Juriste, administratrice civile et diplômée de l’ENA de Paris, cette actuelle Secrétaire Générale du ministère de l’Économie numérique, de la Digitalisation et de l’Innovation a forgé son expertise au sein de hautes instances, du Conseil Économique, Social et Environnemental gabonais aux bancs du Parlement européen et de l’ONU. Son parcours rigoureux garantit une conduite équitable et méthodique des délibérations.

Une pléiade d’experts au service de l’innovation

Pour l’épauler dans sa mission, la présidente s’entoure d’un collège de jurés aux compétences transversales et complémentaires, Colette Manomba épouse Eyi, présidente honoraire forte de trente ans de carrière, l’ingénieure informaticienne incarne la mémoire technique du jury; Ivernéau Ilambi S., diplômé d’Oxford Brookes, cet expert en stratégie d’entreprise évaluera la viabilité et le potentiel de croissance des projets; Landry Stéphane Zeng Eyindanga directeur du Centre Gabonais de l’Innovation et titulaire de quatorze brevets internationalement reconnus, il apportera sa vision scientifique.

Autres personnalités membre du jury de ces DIWA 2026; Luc Jean Missidimbazi, fondateur du Salon OSIANE et ingénieur télécoms; Toung Japhete, cadre à l’ANINF et spécialiste en ingénierie informatique; Christ Landry Bouegny, conseiller au Secrétariat Général du Gouvernement et qualiticien; Didier Simba, CEO DSTrust et xpert cybersécurité; Awa Lanoix, conseillère en communication institutionnelle et engagée dans le tissu associatif, elle examinera la portée sociale des candidatures et Edith Ngari Yman, journaliste de formation et conseillère gouvernementale.

Cinq millions de francs CFA pour la « Femme Digitale Africaine »

Grand moment de cette soirée gala, l’attribution du prix de la « Femme Digitale Africaine de l’Année » s’accompagnera d’une dotation de 5 000 000 F CFA. Une sous-commission restreinte aura la lourde tâche de sélectionner la lauréate incarnant la réussite féminine dans les technologies. En parallèle, les catégories « Entreprise » et « Administration » viendront récompenser les structures publiques et privées qui modernisent le quotidien des usagers.

À travers des catégories orientées vers la technique, la gouvernance et l’impact social, cette édition 2026 entend bien consacrer Libreville comme la capitale régionale de la transformation numérique.