Kenya : ouverture du premier Forum africain des données de santé

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Le premier Forum africain des données de santé s’est ouvert le mardi 10 novembre 2026 à Nairobi, au Kenya. Jusqu’au 12 novembre, les États membres, partenaires au développement, institutions techniques et financières, universités, acteurs de la société civile et du secteur privé se réunissent autour d’un même enjeu notamment renforcer les systèmes de données et d’information sanitaires sur le continent. Cette rencontre vise ainsi à favoriser le partage d’expériences entre les différents acteurs et à mieux cerner les besoins des pays africains en matière de données de santé.

Les données sanitaires fiables, actualisées et accessibles constituent un outil essentiel pour orienter les politiques publiques. En effet, elles permettent aux autorités de mieux planifier les interventions sanitaires, d’assurer une répartition plus équitable des ressources et d’évaluer les résultats obtenus. Toutefois, malgré les progrès enregistrés ces dernières années, plusieurs pays africains restent confrontés à des difficultés liées à la disponibilité, à la qualité et à l’accessibilité des données. À cela s’ajoutent les limites dans leur analyse et surtout dans leur utilisation pour guider efficacement les décisions en santé.

Des données à transformer en décisions et en investissements

Par ailleurs, le Forum ne se veut pas un espace destiné à élaborer de nouvelles recommandations. Il ambitionne plutôt de mieux comprendre les réalités et les besoins exprimés par les pays. Pour ce faire, décideurs, experts techniques et partenaires financiers sont réunis afin d’identifier les principaux défis auxquels sont confrontés les systèmes nationaux d’information sanitaire. Les échanges doivent également permettre de favoriser une meilleure coordination entre les différents acteurs et de dégager des pistes d’action adaptées aux priorités des pays.

Ainsi, les travaux engagés à Nairobi doivent contribuer à transformer les données disponibles en actions concrètes et en investissements coordonnés. À terme, cette dynamique doit permettre de renforcer les systèmes de santé africains, tout en accélérant les progrès vers la couverture sanitaire universelle et la sécurité sanitaire. Pour les participants, l’enjeu est donc de faire des données un véritable levier de décision, capable d’accompagner les États dans l’amélioration de la prise en charge des populations et dans l’anticipation des futurs défis sanitaires.