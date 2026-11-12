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Gabon : 71% des hommes estiment nécessaire l’égalité des droit entre les deux sexes 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 12 novembre 2026 à 6h51min
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Au Gabon, les mentalités relatives à l’égalité des genres continuent d’évoluer de manière significative. Selon de récentes données publiées par Afrobarometer pour l’année 2026, la question de la parité et de l’équité des chances mobilise une large majorité de la population, transcendant les clivages traditionnels entre les genres.

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Cette tendance sociétale majeure met en lumière une prise de conscience collective quant à la nécessité de garantir des conditions de vie et des opportunités similaires pour l’ensemble des citoyens gabonais. Si les dynamiques locales ont longtemps été marquées par des stéréotypes ancrés, les indicateurs chiffrés récents révèlent un basculement progressif mais profond des perceptions au sein des ménages et des communautés.

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​Une adhésion massive portée par les femmes et partagée par les hommes

​L’analyse détaillée des statistiques de l’Afrobarometer 2026 démontre un engagement particulièrement fort des femmes, puisque 88 % d’entre elles considèrent qu’il est « assez » ou « très important » que les femmes au Gabon disposent des mêmes droits et des mêmes opportunités que les hommes. Un tel niveau d’adhésion illustre les aspirations légitimes d’une frange importante de la population féminine désireuse de s’affranchir des barrières structurelles. ​Plus surprenant et porteur d’espoir pour les militants des droits humains, le regard masculin affiche également une adhésion majoritaire. En effet, 71 % des hommes interrogés estiment qu’il est nécessaire de consacrer cette égalité des droits et des chances entre les deux sexes.

Même si une frange de 29 % exprime encore des réticences en qualifiant cet enjeu de « pas très » ou « pas du tout important », la proportion masculine favorable témoigne d’un dialogue constructif au sein de la société. ​À l’échelle nationale, le consensus global s’établit à 79 % de la population gabonaise qui accorde une importance capitale à cette thématique, tandis que 21 % seulement expriment un avis divergent. Ces chiffres constituent une boussole précieuse pour les décideurs politiques et les organisations de la société civile, soulignant que le terrain est désormais propice à des réformes structurelles en faveur de l’égalité des genres au Gabon.  

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