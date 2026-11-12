Derniers articlesSOCIETE

Journée des célibataires : être seul, un mode de vie qui plaît à plus d’un 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 12 novembre 2026 à 17h13min
1 947 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préféréesMédia certifié par Média Métri
Ecouter l'article

Le 11 novembre célèbre la Journée des célibataires, une occasion de s’interroger sur l’évolution de nos modes de vie. Longtemps perçu comme une simple transition ou une situation subie, le célibat est aujourd’hui revendiqué par un nombre croissant de personnes. Loin des clichés sur la solitude, être seul s’impose peu à peu comme un choix mûrement réfléchi, synonyme d’autonomie et d’épanouissement personnel.

BGFIBank

Née dans les années 1990 dans les universités chinoises sous l’impulsion d’étudiants désireux de célébrer leur statut, la date du 11/11 étant symboliquement choisie avec ses quatre « 1 » représentant des individus seuls, cette journée s’est mondialisée. Elle a d’abord été un exutoire festif et commercial avant d’évoluer, en Occident comme ailleurs, vers une réflexion sociologique profonde sur la place de l’individu hors du couple traditionnel. ​Cette tendance de fond bouleverse les repères de notre société. Il est plus commun d’ailleurs de retrouver une famille monoparental aujourd’hui plus qu’il y a quelques années en arrière. 

UCET

Le célibat, une forme de reconquête intime qui se répand 

Pour beaucoup, ce mode de vie offre une liberté précieuse, permettant de s’affranchir des compromis quotidiens et de consacrer davantage de temps à ses passions, à sa carrière ou à son développement personnel. ​Au-delà de la liberté logistique, le célibat contemporain représente une véritable réappropriation de soi. Ne plus rendre de comptes à un partenaire permet de façonner un quotidien sur mesure, où l’espace et le temps appartiennent entièrement à l’individu. 

D’ailleurs, certains sociologues soulignent une quête d’exigence accrue, plutôt que de s’engager par simple conformisme, nombreux sont ceux qui préfèrent cultiver leur indépendance en attendant une relation véritablement épanouissante. Il faut dire que cette autonomie retrouvée n’est pas synonyme de repli sur soi. Bien au contraire, les célibataires d’aujourd’hui réinventent les solidarités en tissant des réseaux d’amitié solides et en s’investissant pleinement dans la vie culturelle. En somme, être seul ne signifie plus être isolé, mais faire le choix conscient d’un équilibre où l’indépendance devient le socle d’un bonheur assumé.

Flory Events
Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 12 novembre 2026 à 17h13min
1 947 Temps de lecture 1 minute
Photo de Blandine Biloghe

Blandine Biloghe

Articles similaires

Grand Libreville : 319 immeubles inachevés dans le viseur du gouvernement

12 novembre 2026 à 17h37min

Gabon : la HAC menace de sanctions les médias illégaux et les diffuseurs de contenus illicites

12 novembre 2026 à 17h17min

Climat des affaires : le Gabon gagne 24 places dans l’Indice mondial du Capitalisme

12 novembre 2026 à 16h15min

ODEBAC : Le Gabon face au défi de capter sa part d’une enveloppe régionale de 27,55 milliards de FCFA

12 novembre 2026 à 14h37min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page