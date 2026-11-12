Musique : le single «Adesanya» de Jeune Vili et Diane ddd certifié Or par l’AMC 

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L’artiste gabonais Jeune Vili s’est vu attribuer officiellement un single d’or pour son morceau à succès « Adesanya », fruit d’une collaboration artistique remarquée avec la chanteuse ivoirienne Diane Dddd. Une consécration prestigieuse attribuée par l’organisme de référence Africa Music & Charts (AMC), vient couronner le travail de fond mené avec brio par les équipes de production associées.

Sorti en 2024, le single qui unit deux nations africaines vient d’obtenir sa première consécration. Cette distinction marque un tournant majeur pour l’exportation et le rayonnement de la culture urbaine gabonaise au-delà de ses frontières traditionnelles. En unissant leurs univers respectifs et complémentaires, Jeune Vili et Diane Dddd ont su proposer un projet fédérateur, moderne et percutant qui résonne puissamment à travers l’Afrique, illustrant avec éclat la force et la pertinence des ponts artistiques interafricains.

Et une de étoile de plus dans le palmarès gabonais

En effet, « Adesanya », a su réunir et conquérir les cœurs et oreilles des mélomanes du Gabon et de la Côte d’Ivoire. Avec un refrain en anglais, le morceau met en scène une détermination accrue à réussir dans la vie pour avoir un meilleur avenir. D’ailleurs l’image voire le personnage inspiration fait référence au célèbre sportif Israël Adesanya. Dans le classement sélectif dévoilé par AMC, le rappeur gabonais côtoie désormais des figures majeures du hip-hop continental, telles que le poids lourd ivoirien Didi B, le groupe incontournable Kiff No Beat ou encore le talentueux Sénégalais Dip Doundou Guiss.

Cette certification constitue un formidable signal d’espoir pour toute l’industrie musicale nationale. Elle rappelle avec force que la structuration des marchés, la professionnalisation rigoureuse des carrières et une distribution numérique optimisée constituent des leviers incontournables pour faire briller les talents locaux sur la scène internationale. Pour Jeune Vili, « Adesanya » restera comme le formidable catalyseur d’une trajectoire en plein essor, et il remet de nouveau sur scène le single. En tout cas, bon vent au Jeune Vili qui continue de tracer sa voie…