Makokou : Andock, un quartier sans infrastructures modernes

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Le quartier Andock, dans le deuxième arrondissement de la commune de Makokou, ne cesse de reculer dans le temps. Pour cause, n les infrastructures essentielles allant de la route aux établissements manquent dans cette partie de la ville. Un mal qui laisse les populations perplexes et rempli d’un sentiment d’abandon grandissant.

« Dire qu’Andock est un quartier, sinon sur le terrain c’est un village » a lâché Claude Bassa chef de quartier au micro de nos confrères de Makokou News Tv. Une affirmation qui trouve tout sens au vu de la réalité. Ici, pas d’écoles primaires ou secondaires, pas de dispensaire, bref, les populations sont contraintes de rallier la ville au quotidien. « Nous n’avons ni la route, ni l’électricité, pas de dispensaire. Pour aller à l’école, les élèves sont obligés de parcourir environ 7 kilomètres pour rejoindre le lycée Alexandre Sambat situé au centre-ville de Makokou », a-t-il expliqué.

À quand l’arrivée de la modernité à Andock ?

Mais les difficultés dans la mobilité ne se limitent pas seulement au mauvais état de la voie. En effet, la saison des pluies et les exigences du transport sont aussi des obstacles à une meilleure circulation. Le coût du transport pour un trajet en taxi ou en clando, les chauffeurs réclament jusqu’à 6000 francs pour un aller-retour. Et la saison des pluies ne facilite pas la tâche non plus à ces derniers. Le mal du quartier Andock, semble ne pas vouloir voir le bout du tunnel.

Selon Makokou News Tv, une promesse de construction d’un établissement dans le quartier avait été faite depuis 2012. À ce jour, l’éléphant blanc se retrouve enseveli dans la végétation qui a repris les rênes du site. Alors que la vie avance au centre-ville avec les récentes infrastructures construites, le quartier Andock lui, semble rester figé dans le temps et ranger dans les armoires. Les populations espèrent néanmoins voir leur conditions de vie améliorer ainsi qu’un vent de modernité dans leur environnement.