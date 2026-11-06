Novembre bleu : la Setrag unit ses équipes autour d’une campagne de sensibilisation

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Pour avoir un travail de qualité, une bonne santé est requise. C’est dans cette perspective que la Société d’exploitation du Transgabonais (SETRAG) a lancé sa campagne de sensibilisation sur les cancers masculins. La cérémonie qui s’est tenue ce vendredi 06 novembre 2026 a réuni le personnel de la Setrag ainsi que des professionnels de santé pour éclairer les hommes sur l’importance du dépistage.

Placée sous le thème : « Unis par l’unique, au-delà de Novembre Bleu », cette cérémonie a marqué le point de départ de la campagne qui va s’étendre sur tout le mois. Une façon pour l’entreprise de renouveler son attachement à la santé de ses agents. Occasion de rappeler l’importance du geste du dépistage. « ​Chers collègues, le cancer de la prostate demeure un véritable enjeu de santé publique. Pourtant, la peur, la gêne, le manque d’informations ou parfois certaines idées reçues conduisent encore de nombreux hommes à retarder les consultations médicales », a déclaré Dieudonné Nanda, Directeur Régional Owendo.

Faire du dépistage une habitude préventive saine et briser les tabous

Venus nombreux pour ce lancement au siège de la Setrag, les participants ont une fois de plus été édifiés. Et pour certains, c’était l’occasion de mieux apprendre et passer au-delà des mots. « On prend toujours ces sujets comme des sujets tabous. On a souvent peur et on se dit : « Il n’est pas important d’assister à ce genre de sensibilisation ». Au contraire, ce sont de très bonnes sensibilisations qui nous orientent et qui nous montrent l’importance de la prévention », a confié Patrick Obame Ndong. Et si la consultation reste redoutée de plus d’un, ces derniers sont invités à s’y rendre dès 46 ans.

En effet,les hommes âgés de 45 à 70 ans sont les plus ciblés. Il a donc été rappelé par le professionnel de la santé les gestes simples pour détecter très tôt la maladie. Cela passe par des symptômes tels que l’envie fréquente d’uriner, notamment plus de deux fois dans la nuit, ou encore de la douleur au moment d’uriner. Aussi, il est recommandé de se faire dépister et ne pas rester attaché aux rires et moqueries. En effet, la consultation ne peut se faire sans le consentement du patient a rappelé le Dr. Steevy Milama, Chirurgien urologue lors de la cérémonie.

Avec cette première journée, la Setrag ouvre sa campagne. De Libreville à Franceville en passant par Lastourville et Lifouta, l’entreprise entend mener des activités sur ses différents sites tout au long du mois de novembre afin que tous ses agents soient au fait de leur santé. Parce qu’un cheminot en bonne santé est une richesse pour sa famille, pour son équipe et pour l’entreprise.