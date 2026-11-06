Gestion des déchets : l’insalubrité persiste en dépit du calendrier d’assainissement 

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​À Libreville, le défi de la propreté urbaine reste entier. Malgré la mise en place d’un calendrier rigoureux de ramassage par la société adjudicataire, les ordures ménagères continuent de joncher les carrefours et les anciens sites de dépôt. Un triste décor qui pénalise lourdement le cadre de vie des habitants au quotidien.

Cette situation chaotique persiste alors que l’opérateur Clean Africa avait pourtant annoncé le retrait de ses bacs à ordures pour basculer vers un système de collecte à domicile. Dans les faits, ce changement stratégique se heurte à de lourds dysfonctionnements. Que l’on arpente les rues de Damas, du PK11 ou le secteur de Mindoubé, le constat est saisissant. Les points d’apports volontaires débordent continuellement de déchets domestiques, transformant ces zones en véritables dépotoirs à ciel ouvert.

Entre retards chroniques et incivisme persistant

​Au cœur de cette crise environnementale, les responsabilités apparaissent partagées. D’un côté, les riverains dénoncent les retards fréquents dans les délais de passage des équipes de ramassage, qui laissent les foyers démunis face à l’accumulation rapide de leurs sacs poubelles. Ne sachant plus où déposer leurs rebuts, beaucoup se tournent par dépit vers les anciens points de collecte. Et le résultat est tel que les carrefours sont de nouveau inondés de déchets.

De l’autre, l’incivisme des populations n’est pas étrangère à cette situation. En effet, nombreux sont ces derniers qui continuent de braver les interdits en déposant les ordures aux heures et lieux non indiquées. Face à ce double écueil, c’est l’image de toute la capitale qui est ternie. Pour inverser la tendance, un sursaut est plus que jamais nécessaire. Il faudrait renforcer la régularité du service de collecte en porte-à-porte tout en sensibilisant,et sanctionnant si besoin, les comportements inciviques qui alimentent cette insalubrité chronique.