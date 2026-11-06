AFG Bank Gabon : l’expertise digitale à l’honneur du Salon de l’emploi

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Ouvert ce jeudi 5 novembre 2026 à Libreville, le Salon de l’emploi et des métiers accueille plusieurs entreprises venues à la rencontre des demandeurs d’emploi et des professionnels. Organisée par AltEmploi sur deux jours, cette 4ème édition, placée sous le thème « Créer des opportunités, bâtir la performance », a notamment enregistré la participation de AFG Bank Gabon. À travers un panel sur le thème des métiers stratégiques de la banque, l’établissement a apporté un éclairage sur les mutations de son secteur et les perspectives qu’elles ouvrent.

Représentée par son responsable pilotage de projets, Hervé Ndong Mba, AFG Bank Gabon a présenté les enjeux de la digitalisation au service de la qualité de service. Une intervention qui a permis aux participants de mieux comprendre les évolutions des métiers bancaires, mais également les transformations engagées par l’institution pour répondre aux nouvelles attentes de sa clientèle. Pour le représentant de l’établissement, cette démarche répond avant tout à une exigence d’amélioration de l’expérience client.

« Nous sommes en pleine transformation digitale au sein de AFG Bank Gabon. Notre objectif est de satisfaire notre clientèle et aussi d’améliorer son expérience », a expliqué Hervé Ndong Mba. Cette transformation vise notamment à simplifier et automatiser les procédures afin de rendre les services bancaires plus accessibles et de faciliter le traitement des demandes. Un enjeu qui passe également par une meilleure compréhension du fonctionnement des établissements financiers.

Digitalisation et simplification des services bancaires

Au-delà des outils technologiques, l’intervention a également abordé la nécessité de démystifier le secteur bancaire, parfois perçu comme complexe par une partie du public. Pour AFG Bank Gabon, la simplification des procédures constitue ainsi un levier pour rapprocher davantage les services financiers de leurs utilisateurs. Cette orientation se traduit déjà par plusieurs réalisations au sein de l’établissement.

Parmi les avancées présentées figurent la digitalisation du processus d’octroi des crédits, l’amélioration de l’accueil en agence grâce à un système de gestion des files d’attente, ainsi que la mise en place d’un Centre de Relation Client (CRC) accessible via différents canaux (téléphone, email, site internet, réseaux sociaux). Ce dernier permet notamment aux usagers de joindre la banque via un numéro court pour soumettre leurs demandes et réclamations. « Nous avons mené, ces 3 dernières années, un grand projet de transformation digitale au sein de la banque », a précisé le responsable. Autant d’exemples concrets qui illustrent les changements opérés dans les pratiques internes et les services proposés à la clientèle.

Une banque engagée dans la transformation digitale

À travers cette participation, AFG Bank Gabon a également mis en avant les initiatives déjà conduites pour renforcer ses liens avec les chercheurs d’emploi et les jeunes. En juin dernier, l’établissement avait notamment organisé, au sein de son agence d’Oloumi, un salon destiné à rencontrer des étudiants et des demandeurs d’emploi, sur un week-end. Une démarche clôturant une large campagne déployée à l’international, qui traduit sa volonté de favoriser les échanges avec les futurs professionnels.

Saluant l’initiative portée par AltEmploi, Hervé Ndong Mba a souligné l’intérêt de ces rencontres pour les entreprises comme pour les candidats. « C’est une très bonne initiative. Cela permet, à nous les professionnels, de rencontrer aussi bien les autres professionnels que les demandeurs d’emploi », a-t-il indiqué. Pour AFG Bank Gabon, ces espaces constituent ainsi une occasion de présenter ses métiers, de partager son expérience et de faire connaître les évolutions d’un secteur bancaire de plus en plus tourné vers le numérique.