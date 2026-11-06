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Accompagnement des élèves déguerpis : un numéro vert pour joindre des points focaux

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 6 novembre 2026 à 16h07min
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Le Secrétaire général du ministère de l’Education nationale, Christian Louembet-Onguele lisant un communiqué le 6 novembre 2026 © Capture Gabon 24
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Alors que les opérations de libération des emprises et de déguerpissement se poursuivent à Diba-Diba-Lac Bleu et au Rond-Point d’Okala-Centrale SEEG, le gouvernement précise les mesures d’accompagnement en faveur des élèves issus des familles concernées. L’objectif affiché est de prévenir toute rupture de scolarité pour ces enfants, dont les conditions de vie et de résidence sont directement affectées par les démolitions en cours. Ces dispositions ont été rendues publiques ce 6 novembre 2026 par le ministère de l’Éducation nationale.

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Dans un communiqué diffusé sur les antennes de Gabon 24, le secrétaire général du ministère, Christian Louembet-Onguele, a détaillé le dispositif prévu pour les élèves impactés par ces opérations. Parmi les principales mesures figure la mise en place de points focaux sur chaque site, chargés de renseigner et d’orienter les familles. Ces interlocuteurs sont joignables au numéro vert 077 84 19 05, communiqué par l’administration pour faciliter les démarches des parents concernés.

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La continuité scolaire comme priorité 

Par ailleurs, le ministère précise que les élèves concernés seront inscrits dans des établissements situés à proximité de leurs nouveaux lieux d’habitation. Une disposition destinée à faciliter leur réintégration dans le circuit scolaire malgré les changements imposés par les déguerpissements. À travers ces mesures, le département ministériel réaffirme « son engagement à garantir la continuité du lien pédagogique de chaque enfant sans rupture de scolarité ». Il invite également les parents à prendre attache avec les points focaux pour obtenir toute information complémentaire sur les modalités d’accompagnement.

Cette annonce intervient dans un contexte où les premières interrogations des familles peinaient encore à trouver des réponses précises. Dès lundi, l’École publique de Charbonnages et le lycée Diba-Diba, deux établissements identifiés pour accueillir les élèves concernés, n’avaient pas été en mesure d’éclairer clairement les journalistes sur les modalités de déploiement du dispositif. La mise à disposition de ce numéro vert devrait ainsi faciliter l’accès à l’information et rassurer les parents, déjà confrontés aux difficultés du relogement et à la réorganisation du quotidien familial.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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